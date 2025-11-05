أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر وهذه رسالتنا لقائد ميليشيا الدعم السريع

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن قلوبنا تدمي لما يحدث في السودان من مجازر وفظائع وترويع للمدنيين، مؤكدًا أن ما يجري أمر لا يمكن القبول به بأي شكل.

في خطاب الفوز، زهران ممداني يهاجم ترامب ويتعهد بمحاسبته (فيديو)

وجه العمدة المنتخب لمدينة نيويورك، زهران ممداني، انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب فوزه، مؤكدًا أن المدينة التي أنشأت ترامب هي ذاتها القادرة على هزيمته.

وزير الخارجية: صبرنا نفد تجاه إثيوبيا ومصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة استمرت أكثر من 14 عامًا أبدت مصر خلالها حسن نية وإرادة سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن مصالح جميع الأطراف، إلا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود.

السياحة تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد السياحي المصري (فيديو)

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة إعلانية كبرى في العاصمة البريطانية لندن للترويج للمقصد السياحي المصري باعتباره أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) اليوم، والتي تستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري.

الضربة الثالثة لـ ترامب، الديمقراطية ميكي شيريل تفوز بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن النائبة الديمقراطية ميكي شيريل عن ولاية نيوجيرسي، فازت في انتخابات حاكم الولاية متغلبةً على المرشح الجمهوري، عضو الولاية السابق جاك سياتاريلي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مان سيتي ضد بوروسيا دورتموند بأبطال أوروبا

تُقام اليوم مجموعة من المباريات القوية في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، وبطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزها مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند وكلوب بروج ضد برشلونة.

تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟ تفاصيل اعتداء بلطجية التوك توك على شاب بصحبة زوجته بالدقهلية (صور)

شهدت قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية تمثلت في قيام مجموعة من سائقي تكاتك بالاعتداء على صاحب سيارة خاصة، وحدوث مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب معاكسة زوجته، ما أسفر عن إصابته بإصابة بالغة أمام زوجته، وفر الجناة من موقع الحادث.

ضربة لترامب، انتخاب الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر حاكمة لولاية فيرجينيا

أنتُخبت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر حاكمة لولاية فيرجينيا، يوم الثلاثاء، بحسب تقديرات شبكات "إن بي سي نيوز" و"سي إن إن" و"سي بي إس نيوز".

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

نعم سأبكي، رونالدو يفاجئ جمهوره ويتحدث لأول مرة عن قرب اعتزاله

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوَّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، أنه يخطط للاعتزال "قريبا"، إذ يستعد نجم النصر السعودي لنهاية مؤثرة لمسيرته الأسطورية المليئة بالإنجازات.

لم أكن على ورقة الاقتراع، أول تعليق من ترامب على خسارة حزبه بالانتخابات المحلية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على منصّته "تروث سوشيال" أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه في العديد من الانتخابات المحلية، كانت بسبب الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في التاريخ.

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، المطربة آمال ماهر، بعد إعلان زواجها برجل الأعمال علي محجوب.

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل جديدة حول أزمة قيد نادي الزمالك، مؤكدًا أن رفع الإيقاف مرتبط بسداد مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ارتفاع ضحايا تحطم طائرة قرب مطار لويفيل بولاية كنتاكي إلى 7 قتلى و11 مصابا

أفادت قناة "سي إن إن" الأربعاء، ارتفاع ضحايا تحطم طائرة شحن تابعة لشركة يو بي إس بالقرب من مطار لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية إلى 7 قتلى على الأقل وإصابة 11 آخرين.

اليوم، الحكم على المتهمات في واقعة الاعتداء على الطالبة كارما

تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، الحكم على 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع الخامس، ما أسفر عن إصابتها.

"البيت الأبيض" ينشر تصريح كريستيانو رونالدو عن الرئيس ترامب (فيديو)

أجرى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مقابلة مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، تحدث خلالها عن مسيرته في كرة القدم، وحياته الشخصية، واستعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ثورة في علاج العمى، جهاز إلكتروني بحجم شعرة الإنسان ينقذ فاقدي البصر

أشاد علماء الطب بنتائج "غير مسبوقة" لزراعة العين الإلكترونية، التي نجحت في إعادة البصر إلى أشخاص فقدوه بشكل غير قابل للعلاج، واصفينها بأنها تمثل "حقبة جديدة في تاريخ الرؤية الاصطناعية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.