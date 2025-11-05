تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟ تفاصيل اعتداء بلطجية التوك توك على شاب بصحبة زوجته بالدقهلية (صور)

شهدت قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية تمثلت في قيام مجموعة من سائقي تكاتك بالاعتداء على صاحب سيارة خاصة، وحدوث مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب معاكسة زوجته، ما أسفر عن إصابته بإصابة بالغة أمام زوجته، وفر الجناة من موقع الحادث.



تعود تفاصيل الواقعة، بتداول مقطع فيديو يكشف قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على شخص أثناء استقلاله سيارته وبجواره زوجته ومحاولة الجناة معاكسة زوجته.

تم تداول الفيديو على نطاق واسع، وكشف الفيديو المتداول أن الضحية كان يسير بسيارته برفقة زوجته، قبل أن يتعرض لمضايقات من بعض ركاب توك توك وجهوا عبارات غير لائقة نحو زوجته قائلين: «تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟»، مما دفعه للتوقف ومطالبتهم بالكف عن الإساءة.

وتطورت المشادة سريعًا إلى اشتباك عنيف، حيث خرج مجموعة من الأفراد من التوك توك، واعتدوا على المجني عليه بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة، ثم لاذوا بالفرار تاركين المجني عليه غارقًا في دمائه.

بينما ظهر بالفيديو نزول الزوجة تصرخ نازعة حجابها ووضعه على ذراع زوجها في محاولة لوقف النزيف جراء الاعتداءات المتكررة عليه من قبل المتهمين.

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة الذين فروا عقب ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

