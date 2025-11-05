الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مان سيتي ضد بوروسيا دورتموند بأبطال أوروبا

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تُقام اليوم مجموعة من المباريات القوية في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، وبطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزها مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند وكلوب بروج ضد برشلونة.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين 

طاجيكستان ضد التشيك - الساعة 2:30 مساءا - قناة بي إن سبورت اكسترا 1

بنما ضد أيرلندا - الساعة 2:30 مساءا - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

باراجواي ضد أوزبكستان - الساعة 3 مساءا - قناة بي إن سبورت اكسترا 3

النمسا ضد السعودية - الساعة 3:30 مساءا - قناة بي إن سبورت المفتوحة

مالي ضد نيوزيلندا - الساعة 4:45 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

أمريكا ضد بوركينا فاسو - الساعة 5:15 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 3

فرنسا ضد تشيلي - الساعة 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 1

كندا ضد أوغندا - الساعة 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 4

برشلونة الأسباني، فيتو
برشلونة الأسباني، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

كاراباخ أجدام ضد تشيلسي - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

نادي بافوس ضد فياريال - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

بنفيكا ضد باير ليفركوزين - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 9 HD

مارسيليا ضد أتالانتا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

إنتر ميلان ضد نادي كايرات - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أياكس أمستردام ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD 

كلوب بروج ضد برشلونة - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل ضد أتليتك بلباو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي بوروسيا دوتموند كلوب بروج برشلونة إنتر ميلان نيوكاسل أتليتك بلباو

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يحسم موقعة باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة ويتصدر دوري أبطال أوروبا

مجموعة مصر، فنزويلا تفوز على إنجلترا بثلاثية في كأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

كأس العالم للناشئين، بلال عطية أفضل لاعب في مباراة مصر وهايتي

الدوري الإسباني، برشلونة يفوز بثلاثية في شباك إلتشي ويواصل مطاردة ريال مدريد

الأكثر قراءة

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟ تفاصيل اعتداء بلطجية التوك توك على شاب بصحبة زوجته بالدقهلية (صور)

لم أكن على ورقة الاقتراع، أول تعليق من ترامب على خسارة حزبه بالانتخابات المحلية

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة في مركز الصف بالجيزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية