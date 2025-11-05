مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مان سيتي ضد بوروسيا دورتموند بأبطال أوروبا

تُقام اليوم مجموعة من المباريات القوية في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، وبطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزها مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند وكلوب بروج ضد برشلونة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين

طاجيكستان ضد التشيك - الساعة 2:30 مساءا - قناة بي إن سبورت اكسترا 1

بنما ضد أيرلندا - الساعة 2:30 مساءا - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

باراجواي ضد أوزبكستان - الساعة 3 مساءا - قناة بي إن سبورت اكسترا 3

النمسا ضد السعودية - الساعة 3:30 مساءا - قناة بي إن سبورت المفتوحة

مالي ضد نيوزيلندا - الساعة 4:45 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

أمريكا ضد بوركينا فاسو - الساعة 5:15 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 3

فرنسا ضد تشيلي - الساعة 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 1

كندا ضد أوغندا - الساعة 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 4

برشلونة الأسباني، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

كاراباخ أجدام ضد تشيلسي - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

نادي بافوس ضد فياريال - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

بنفيكا ضد باير ليفركوزين - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 9 HD

مارسيليا ضد أتالانتا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

إنتر ميلان ضد نادي كايرات - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أياكس أمستردام ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD

كلوب بروج ضد برشلونة - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل ضد أتليتك بلباو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

