وزير الخارجية: صبرنا نفد تجاه إثيوبيا ومصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة استمرت أكثر من 14 عامًا أبدت مصر خلالها حسن نية وإرادة سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن مصالح جميع الأطراف، إلا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود.

مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن صبر مصر نفد تجاه إثيوبيا، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها ومصالحها وأمنها المائي إذا تعرض لأي ضرر، مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الدفاع عن النفس

وشدد وزير الخارجية على أن ميثاق الأمم المتحدة يقر بحق الدول في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للخطر، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إثيوبيا يمثل تهديدًا وجوديًا لا يمكن لمصر القبول به أو السكوت عليه، موضحًا أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

مصر تؤكد احترامها لحق إثيوبيا في التنمية

وأكد عبد العاطي أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية أو سياسات تضر بدولتي المصب، مشيرًا إلى أن التهديد بالمياه هو تهديد مباشر لسيادة الدولة ومصدر حياتها، وأن القاهرة لن تتهاون في الدفاع عن حقها في البقاء والمياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.