الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: صبرنا نفد تجاه إثيوبيا ومصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي

سد النهضة الإثيوبي،
سد النهضة الإثيوبي، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة استمرت أكثر من 14 عامًا أبدت مصر خلالها حسن نية وإرادة سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن مصالح جميع الأطراف، إلا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود.

 

مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن صبر مصر نفد تجاه إثيوبيا، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها ومصالحها وأمنها المائي إذا تعرض لأي ضرر، مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

 

ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الدفاع عن النفس

وشدد وزير الخارجية على أن ميثاق الأمم المتحدة يقر بحق الدول في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للخطر، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إثيوبيا يمثل تهديدًا وجوديًا لا يمكن لمصر القبول به أو السكوت عليه، موضحًا أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

 

مصر تؤكد احترامها لحق إثيوبيا في التنمية

وأكد عبد العاطي أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية أو سياسات تضر بدولتي المصب، مشيرًا إلى أن التهديد بالمياه هو تهديد مباشر لسيادة الدولة ومصدر حياتها، وأن القاهرة لن تتهاون في الدفاع عن حقها في البقاء والمياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية اثيوبيا سد النهضة بدر عبد العاطي السد الاثيوبي

مواد متعلقة

كبير مستشاري ترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة والحرب السودانية

إرتباك إثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة، وخبراء يكشفون تأثير غلق المفيض على مصر

وزير الخارجية محذرًا إثيوبيا: نحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الأمن المائي

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads