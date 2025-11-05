وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر وهذه رسالتنا لقائد ميليشيا الدعم السريع

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن قلوبنا تدمي لما يحدث في السودان من مجازر وفظائع وترويع للمدنيين، مؤكدًا أن ما يجري أمر لا يمكن القبول به بأي شكل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن مصر ترفض الحلول العسكرية بشكل قاطع، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدّد أكثر من مرة على أن "لا حل عسكريًا للأزمة"، بل الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع.

رفض قاطع لأي محاولة لتقسيم السودان

وأوضح وزير الخارجية أن الصراع الذي اشتعل منذ أبريل 2023 لم يحسم أي شيء عسكريًّا، بل زاد من معاناة المدنيين وفتح الباب لمحاولات تقسيم السودان، مشددًا على أن هذا السيناريو "خط أحمر لن نرضى به ولن نسمح به".



وأشار إلى أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية المكثفة بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل وضع خريطة طريق سياسية واضحة للأزمة.

دعم القاهرة لخارطة الطريق الدولية

ونوّه عبد العاطي إلى أن إعلان الرباعية الدولية قدّم خريطة طريق تتضمن ثلاث مراحل أساسية هدنة إنسانية عاجلة لوقف نزيف الدم، إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل الأطراف، تشكيل حكومة تمثيلية تمثل جميع مكونات الشعب السوداني، مؤكدًا أن هذا هو الطرح الوحيد الواقعي الذي تتبناه القاهرة وتعمل على تنفيذه بدعم إقليمي ودولي.

عبد العاطي: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر إستراتيجي

وفي سياق متصل، علّق وزير الخارجية على تصريحات قائد ميليشيا الدعم السريع ضد مصر، مؤكدًا أن "مصر دولة كبيرة، تحترم نفسها والتزاماتها، وتتحلى بالصبر الاستراتيجي وتنظر إلى الأمام".



وأضاف أن مصر تتحرك من منطلق المصلحة العليا لـ الشعب السوداني، وليس من أجل أطراف أو فصائل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن أيادي مصر بيضاء في كل دول الجوار، سواء في السودان أو ليبيا.

مصر تسعى لحل سياسي يحفظ وحدة السودان

واختتم عبد العاطي بتأكيد أن السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف ومسؤولية، وأن التحرك السياسي العاجل هو السبيل الوحيد لإنقاذ السودان، لأن استمرار الحرب أو تقسيم البلاد سيؤدي إلى صراعات أوسع لن تسمح بها مصر أو المجتمع الدولي.

