الضربة الثالثة لـ ترامب، الديمقراطية ميكي شيريل تفوز بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن النائبة الديمقراطية ميكي شيريل عن ولاية نيوجيرسي، فازت في انتخابات حاكم الولاية متغلبةً على المرشح الجمهوري، عضو الولاية السابق جاك سياتاريلي.

وتُعد شيريل، وهي طيَّار مروحيات سابق في البحرية ومدعية عامة فدرالية سابقة، أول امرأة تفوز بمنصب حاكم نيوجيرسي منذ أكثر من عقدين.

ويجنّب فوزها الحزب الديمقراطي مفاجأة انتخابية غير مرغوبة في ولاية لطالما كانت محسوبة له، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة ميولًا متزايدة نحو اليمين.



وقبل قليل حسمت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر انتخابات منصب حاكم ولاية فيرجينيا لصالحها.

وكانت العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سبانبرجر (46 عاما) المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لتصبح أول حاكمة لهذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي قادها الجمهوري جلين يونجكين على مدى السنوات الأربع الماضية.

كما فاز زهران ممداني المرشح الديمقراطي على منصب عمدة مدينة نيويورك في الانتخابات التي جرت الثلاثاء بحسب نتائج أولية.

وتغلب ممداني على منافسه المستقل أندرو كومو، ليصبح بذلك أول عمدة من أصول مسلمة يتولى منصب عمدة المدينة الأكبر في البلاد، ويعد أيضا من بين أصغر عمدها سنًّا.

ويمثل فوز ممداني انتصارًا كبيرًا للجناح التقدمي والاشتراكي الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي، متغلبًا على التيار المعتدل والمحافظ الذي مثله كومو.

