في خطاب الفوز، زهران ممداني يهاجم ترامب ويتعهد بمحاسبته (فيديو)

وجه العمدة المنتخب لمدينة نيويورك، زهران ممداني، انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب فوزه، مؤكدًا أن المدينة التي أنشأت ترامب هي ذاتها القادرة على هزيمته.



وقال ممداني في كلمته: "إذا ما تبنينا هذا المسار الجديد والجريء بدلًا من الهروب منه، فسنتمكن من مواجهة الأوليجارشية والاستبداد بالقوة التي يخشيانها، لا بالتودد الذي يرغبان به. فبعد كل شيء، إذا كان هناك من يستطيع أن يبين لأمة خانها دونالد ترامب كيف تهزمه، فهي المدينة التي أنشأته. وإذا كانت هناك طريقة لإرعاب طاغية، فهي بتفكيك الظروف ذاتها التي سمحت له بتجميع السلطة. فهذه ليست فقط الطريقة التي نوقف بها ترامب، بل الطريقة التي نوقف بها من سيأتي بعده".

وأضاف: "دونالد ترامب، وبما أنني أعلم أنك تشاهدني، لدي أربع كلمات أوجهها إليك: ارفع الصوت!"، مشددا على أن إدارته ستعمل على محاسبة الملاك الجشعين للعقارات، قائلا إن "أمثال دونالد ترامب في مدينتنا أصبحوا مرتاحين جدًّا في استغلال المستأجرين، كما أن المليارديرات مثله يتهربون من الضرائب ويستغلون الإعفاءات الضريبية".

وأكد ممداني عزمه دعم النقابات العمالية وتعزيز حقوق العمال، موضحًا أن "عندما يتمتع العمال بحقوق راسخة، فإن الرؤساء الذين يسعون إلى ابتزازهم يصبحون صغارًا للغاية".

وقال العمدة الجديد إن نيويورك ستبقى مدينة المهاجرين، مدينة بنيت بالمهاجرين وتدار بهم، مضيفا بفخر: "ومن هذه الليلة فصاعدا، تقاد من قبل مهاجر".

وختم ممداني خطابه برسالة مباشرة إلى ترامب قائلًا: "اسمعني جيدًا، الرئيس ترامب، عندما أقول هذا: للوصول إلى أي منا، عليك أن تمر بنا جميعًا. وعندما ندخل قاعة المدينة بعد 58 يومًا، ستكون التوقعات عالية، وسنلبيها".

