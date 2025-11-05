بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، المطربة آمال ماهر، بعد إعلان زواجها برجل الأعمال علي محجوب.

زواج الفنانة آمال ماهر

وشاركت الفنانة أحلام، عبر حسابها على منصة "إكس"، صورة للفنانة آمال ماهر بفستان الزفاف، وعلقت قائلة: ألف مبارك حبيبتي آمال ماهر على الزواج من رجل الأعمال علي محجوب، وإن شاء الله بالرفاء والبنين.

الف مبروك حبيبتي اَمال ماهر على الزواج من رجل الأعمال علي محجوب وان شاء الله بالرفاه والبنين 🎂👰🏻🤵🏻‍♂️ pic.twitter.com/SvVtaptTj3 November 4, 2025

تفاعل متابعو أحلام مع تهنئتها للفنانة وعلقوا بالقول: "تهنئة راقية من نجمة راقية لأخرى، جمعتكما الموهبة والصوت والإحساس، واليوم يجمع الدعاء والفرح لآمال الغالية ألف مبارك لها، وبالرفاه والبنين إن شاء الله"، "يا حلوك ملكة قلوبنا أم القلب الطيب الكبير الله يسعد روحك الحلوة"، و"والله فرحت لها، دي ست العرايس، عقبال عندكم جميعًا".

وأعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي زواج الفنانة آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب.

وكشف أن آمال ماهر تقضي، حاليًّا، شهر العسل في باريس، بعد زواجها من علي محجوب، على أن تعود، قريبًا، لاستئناف نشاطها الفني، وإحياء حفلاتها في مصر والعالم العربي.

وتستعد آمال ماهر لطرح أغنيتها الجديدة "خذلني" خلال الأيام المقبلة، إذ شوَّقت جمهورها لها من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، كشفت من خلاله عن أجواء الأغنية التي ينتظرها محبوها بشغف.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أمير محروس.

