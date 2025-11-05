ارتفاع ضحايا تحطم طائرة قرب مطار لويفيل بولاية كنتاكي إلى 7 قتلى و11 مصابا

أفادت قناة "سي إن إن" الأربعاء، ارتفاع ضحايا تحطم طائرة شحن تابعة لشركة يو بي إس بالقرب من مطار لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية إلى 7 قتلى على الأقل وإصابة 11 آخرين.



وأفادت القناة بأن طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" تحطمت بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار لويزفيل، مخلفة وراءها دمارا هائلا في المحلات التجارية والطرق، حيث امتدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود الكثيف لأميال.

وصرح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، يوم الثلاثاء، بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين، محذرا من أن هذه الأعداد قد ترتفع مع استمرار التحقيق.

وقال بشير إن حالة الطاقم على متن الطائرة لا تزال غير مؤكدة، وأنهم يعملون على الوصول إلى العائلات المتضررة في أسرع وقت ممكن. وأضاف: "كل من شاهد الصور في الفيديو يعرف مدى عنف هذا الحادث، وهناك العديد من العائلات التي ستنتظر وتتساءل لفترة من الوقت".

وكتب عمدة لويزفيل، كريج غرينبرغ، على قناة إكس هذا المساء أن المدينة "تعمل على مدار الساعة مع جميع وكالات الطوارئ في موقع الحادث".

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في حادث تحطم طائرة يو بي إس رقم 2976. وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الثلاثاء أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيقود التحقيق. وأعلن مجلس السلامة أنه سيشكل فريقا للتحقيق، ومن المقرر أن يصل إلى كنتاكي يوم الأربعاء.

