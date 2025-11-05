الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأربعاء، هذه المناطق تحت سيطرة الأمطار الرعدية

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

 

كما توقعت أن  يسود طقس حار  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  30

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

الجريدة الرسمية