ثورة في علاج العمى، جهاز إلكتروني بحجم شعرة الإنسان ينقذ فاقدي البصر

أشاد علماء الطب بنتائج "غير مسبوقة" لزراعة العين الإلكترونية، التي نجحت في إعادة البصر إلى أشخاص فقدوه بشكل غير قابل للعلاج، واصفينها بأنها تمثل "حقبة جديدة في تاريخ الرؤية الاصطناعية".

نقلة نوعية في علاج فقدان البصر

وأظهرت التجارب السريرية لدراسة بحثية أن 84% من المصابين بالضمور البقعي الجاف المرتبط بالعمر استعادوا قدرتهم على قراءة الحروف والأرقام والكلمات بعد تركيب الجهاز المبتكر المعروف باسم "بريما".

وقال الدكتور ماهي مقيط، الاستشاري الأول للعيون "يمثل هذا الأمر نقلة نوعية في علاج فقدان البصر، لقد استعاد المرضى قدرتهم على الرؤية المركزية بشكل فعال، وهو إنجاز غير مسبوق يُحسن جودة حياتهم ويعيد لهم الثقة والاستقلالية وفقا لما نشر على The Guardian.

وشملت التجربة 38 مريضًا من بريطانيا وأوروبا، جميعهم فقدوا بصرهم المركزي بسبب الضمور الجغرافي الناتج عن الضمور البقعي.

وأجريت العملية الجراحية التي تستغرق أقل من ساعتين في سبعة عشر مركزًا طبيًّا في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

الجهاز، الذي لا يتجاوز حجمه 2×2 ملم وبسمك نصف شعرة الإنسان، يزرع تحت مركز شبكية العين، ويتم دعم المرضى بنظارات واقع معزز مزودة بكاميرا وجهاز كمبيوتر صغير على الخصر، يعالج الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي ويرسلها إلى الدماغ عبر العصب البصري.

وقالت شيلا إيرفين، إحدى المستفيدات من الزراعة: "قبل العملية، كنت أرى قرصين أسودين أمامي، واليوم أستطيع قراءة الحروف من جديد، الأمر ليس سهلًا، لكنه أشبه بتعلم القراءة مرة أخرى وكل ساعة تدريب تجعلني أرى أفضل".

وأوضح الأطباء أن المرضى يحتاجون إلى تدريب بصري مكثف بعد العملية لاستيعاب طريقة الرؤية الجديدة، مؤكدين أن التقنية تمهد الطريق لعلاج حالات العمى التي لم يكن لها أمل من قبل.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيو إنجلاند الطبية"، واعتبرها المتخصصون إنجازًا طبيًّا قد يغيِّر مستقبل علاج فقدان البصر.

