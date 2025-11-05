الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

جوزيه جوميز، فيتو
جوزيه جوميز، فيتو

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل جديدة حول أزمة قيد نادي الزمالك، مؤكدًا أن رفع الإيقاف مرتبط بسداد مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال العمايرة، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "في شهر يونيو صدر 4 قرارات تخص جوميز ومساعديه ضد الزمالك بقيمة 119 ألف دولار".

 

أزمة قيد الزمالك لا تزال قائمة

وأضاف: "الزمالك أعلن في أغسطس أنه توصل لتسوية مع جوميز ومساعديه لإنهاء الأزمة ومنع التصعيد القانوني، رغم أن هناك أحكامًا سابقة صدرت بالفعل ضد النادي".

وأوضح خبير اللوائح أن أزمة القيد لا تزال قائمة حتى الآن: "إيقاف القيد سيتم رفعه فقط في حالة سداد مستحقات مساعدي جوميز، والبالغة 50 ألف دولار. أما جوميز نفسه فقد حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية، لكنه لم يُخطر فيفا حتى الآن، وربما يكون هناك اتفاق ودي بينه وبين الزمالك".

فرجاني ساسي، فيتو
فرجاني ساسي، فيتو

الزمالك لا يحق له الاستئناف على إيقاف القيد

وأشار العمايرة إلى أن موقف الزمالك القانوني لا يسمح له بالطعن على القرار: "الزمالك لا يحق له الاستئناف على قرار إيقاف القيد، لأنه نهائي، لكنه يسقط فور سداد المستحقات المستحقة للجهاز الفني السابق".

وحذّر خبير اللوائح من أزمات مالية أخرى تلوح في الأفق: "مستحقات جوميز ومعاونيه بسيطة نسبيًّا، لكن المشكلة الكبرى في القضايا القادمة، وعلى رأسها قضية فرجاني ساسي، التي ارتفعت مستحقاته إلى 880 ألف دولار بعد إضافة الفوائد، بعدما كانت في البداية نحو 600 ألف دولار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك جوزيه جوميز عامر العمايرة فرجاني ساسي إيقاف قيد نادي الزمالك

مواد متعلقة

إبراهيم عبد الجواد: مدرب برتغالي يقود الزمالك بعد السوبر المصري

الزمالك يخوض مرانه الأول في الإمارات قبل السوبر المصري (صور)

السوبر المصري، موعد المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك استعدادا لـ بيراميدز

محمد أبو العلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

المزيد
الجريدة الرسمية