خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل جديدة حول أزمة قيد نادي الزمالك، مؤكدًا أن رفع الإيقاف مرتبط بسداد مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال العمايرة، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "في شهر يونيو صدر 4 قرارات تخص جوميز ومساعديه ضد الزمالك بقيمة 119 ألف دولار".

أزمة قيد الزمالك لا تزال قائمة

وأضاف: "الزمالك أعلن في أغسطس أنه توصل لتسوية مع جوميز ومساعديه لإنهاء الأزمة ومنع التصعيد القانوني، رغم أن هناك أحكامًا سابقة صدرت بالفعل ضد النادي".

وأوضح خبير اللوائح أن أزمة القيد لا تزال قائمة حتى الآن: "إيقاف القيد سيتم رفعه فقط في حالة سداد مستحقات مساعدي جوميز، والبالغة 50 ألف دولار. أما جوميز نفسه فقد حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية، لكنه لم يُخطر فيفا حتى الآن، وربما يكون هناك اتفاق ودي بينه وبين الزمالك".

فرجاني ساسي، فيتو

الزمالك لا يحق له الاستئناف على إيقاف القيد

وأشار العمايرة إلى أن موقف الزمالك القانوني لا يسمح له بالطعن على القرار: "الزمالك لا يحق له الاستئناف على قرار إيقاف القيد، لأنه نهائي، لكنه يسقط فور سداد المستحقات المستحقة للجهاز الفني السابق".

وحذّر خبير اللوائح من أزمات مالية أخرى تلوح في الأفق: "مستحقات جوميز ومعاونيه بسيطة نسبيًّا، لكن المشكلة الكبرى في القضايا القادمة، وعلى رأسها قضية فرجاني ساسي، التي ارتفعت مستحقاته إلى 880 ألف دولار بعد إضافة الفوائد، بعدما كانت في البداية نحو 600 ألف دولار".

