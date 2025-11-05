"البيت الأبيض" ينشر تصريح كريستيانو رونالدو عن الرئيس ترامب (فيديو)

أجرى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مقابلة مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، تحدث خلالها عن مسيرته في كرة القدم، وحياته الشخصية، واستعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وخلال الحوار، تطرق رونالدو إلى عدد من القضايا العامة، من بينها الحروب والأزمات التي يشهدها العالم، معبّرًا عن آرائه في الشأن الإنساني والسياسي، كما وجّه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال النجم البرتغالي في حديثه: "الرئيس ترامب أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة على تغيير العالم".

واعتبر البيت الأبيض تصريحات قائد النصر السعودي بمثابة إشادة بدور الرئيس الأمريكي في الساحة الدولية وقدرته على الإسهام في "تحسين الأوضاع العالمية".

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" مقتطفًا من تصريح كريستيانو رونالدو مرفقًا برمز التحية والتصفيق، في إشارة إلى الترحيب والتقدير بما قاله النجم البرتغالي.

"الرئيس ترامب أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم."



“الرئيس ترامب أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم.🙏🏽" pic.twitter.com/wMKrFlMg1D — عالم القوت (@GOATTWORLD) November 4, 2025



يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وستكون البطولة المقبلة آخر ظهور كبير لكريستيانو رونالدو على الساحة الدولية بقميص منتخب بلاده البرتغال، حيث يحلم "الدون" بتتويج مسيرته التاريخية بالفوز بكأس العالم.

يبلغ كريستيانو رونالدو من العمر 40 عامًا ويلعب حاليًّا في صفوف نادي النصر السعودي، بعقدٍ يمتد حتى نهاية موسم 2026 / 2027.



وخلال مسيرته الكروية المذهلة، نجح النجم البرتغالي في تسجيل 952 هدفًا في مختلف البطولات.

ويقدّم فريق النصر موسمًا استثنائيًّا حتى الآن، إذ يتصدر دوري روشن السعودي بعد فوزه في جميع مبارياته السبع الأولى من الموسم الحالي.



