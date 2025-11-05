ضربة لترامب، انتخاب الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر حاكمة لولاية فيرجينيا

أنتُخبت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر حاكمة لولاية فيرجينيا، يوم الثلاثاء، بحسب تقديرات شبكات "إن بي سي نيوز" و"سي إن إن" و"سي بي إس نيوز".

وجاء انتخاب الديمقراطية سبانبرجر، البالغة من العمر 46 عامًا، في انتخابات تُعد بمنزلة مقياس للأشهر التسعة الأولى من حكم الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.



وكانت العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سبانبرجر، المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لتصبح أول حاكمة لهذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والتي قادها الجمهوري جلين يونجكين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتعهدت سبانبرجر، التي تقدّم نفسها حصنا ضد سياسة ترامب العدوانية لتقليص عدد الموظفين الفدراليين، أن تكون "حاكمة تدافع" عن آلاف العمال الفيدراليين الذين تم تسريحهم من جانب وزارة الكفاءة الحكومية، التي كانت يرأسها إيلون ماسك في عهد ترامب.



