أخبار مصر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال، انخفاض كبير في أسعار الزيت والبتلو، قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، تفاصيل قرض الـ 4 مليار يورو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية قد يصاحب ذلك نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستُجري مراسم القرعة الخاصة بها في الواحدة ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وذلك باستوديوهات شبكة قنوات سوبر سبورت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن عدد من التعليمات والقواعد التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات



سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفض سعر لتر زيت الذرة والعباد

انخفاضات تراوحت بين 5 و10 جنيهات؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

خطفت النجمة أنغام الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

أفادت تقارير لبنانية، فجر اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر شن غارة جوية على مدينة "الخيام" في جنوب لبنان.

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بـفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أنهت 60% من الحروب في العالم عبر التهديد بالرسوم الجمركية.

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، يعيش واحدة من أصعب فتراته الكروية بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط قد تدفع أي لاعب إلى فقدان تركيزه.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المتوقع أن يقوم الجيش الأمريكي بنشر قوات على الأرض في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية.

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران ستدرس استئناف المحادثات النووية عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لحوار صادق.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الإثنين، باعتقال الشرطة المدعية العامة العسكرية الرئيسية المقالة، يفعات تومر، وذلك عقب تقارير عن انتحارها.

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

يحمل التاريخ في مثل هذا اليوم من عام 1604 ذكرى مولد عثمان الثاني، أحد أكثر سلاطين الدولة العثمانية إثارة للجدل، ليس بسبب فساد أو قصور في شئون الحكم، ولكن بسبب الحماس المبالغ فيه للإصلاح على جميع المستويات في الدولة، والذي دفعه للتمرد على التقاليد العثمانية القاسية، والتي انتهت للمفارقة إلى إضعاف الدولة بداية من القرن السابع عشر.

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، والتي طلبتها كييف للاستعانة بها في الحرب الدائرة مع روسيا.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتبدأ في الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في انطلاق كأس العالم للناشئين والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع عمليات نسف وتدمير المباني السكنية، في مناطق جديدة، خلف "الخط الأصفر" الذي تم تحديده في اتفاق وقف إطلاق النار.

حماية السباق الانتخابي وصيانة المجال العام من أي تجاوزات، مهمة شاقة تكفل بها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد بدقة الحالات التي يمكن فيها شطب اسم أي مرشح من القوائم النهائية إذا خالف القواعد الدستورية أو القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

