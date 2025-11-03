أخبار مصر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال، انخفاض كبير في أسعار الزيت والبتلو، قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، تفاصيل قرض الـ 4 مليار يورو
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة، حالة الطقس اليوم الإثنين
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية قد يصاحب ذلك نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق.
بمشاركة الزمالك والمصري، الكاف يصدر تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالكونفدرالية
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستُجري مراسم القرعة الخاصة بها في الواحدة ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وذلك باستوديوهات شبكة قنوات سوبر سبورت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات
أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن عدد من التعليمات والقواعد التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات
10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق
سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفض سعر لتر زيت الذرة والعباد
انخفاضات تراوحت بين 5 و10 جنيهات؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟
اليوم، سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
بعد رفعها علم مصر، أنغام تتألق في حفل باريس بـ"عمري معاك" (فيديو)
خطفت النجمة أنغام الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.
جيش الاحتلال يستهدف بلدة الخيام في جنوب لبنان بالطيران المسير (فيديو)
أفادت تقارير لبنانية، فجر اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر شن غارة جوية على مدينة "الخيام" في جنوب لبنان.
بعد موافقة النواب، النص الكامل لزيادة الرسوم لصالح وزارة الخارجية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بـفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
ترامب: أنهيت 60% من الحروب ووقف إطلاق النار في غزة ليس هشا
رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أنهت 60% من الحروب في العالم عبر التهديد بالرسوم الجمركية.
بشير التابعي: زيزو يتعرض لضغط رهيب والأهلي سيظهر بشكل مختلف في السوبر
أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، يعيش واحدة من أصعب فتراته الكروية بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط قد تدفع أي لاعب إلى فقدان تركيزه.
ترامب: الجيش الأمريكي قد ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المتوقع أن يقوم الجيش الأمريكي بنشر قوات على الأرض في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية.
الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية بشرط
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران ستدرس استئناف المحادثات النووية عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لحوار صادق.
التفاصيل الكاملة لقرض 4 مليار يورو بعد موافقة البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
جيش الاحتلال يعتقل المدعية العامة العسكرية في إسرائيل
أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الإثنين، باعتقال الشرطة المدعية العامة العسكرية الرئيسية المقالة، يفعات تومر، وذلك عقب تقارير عن انتحارها.
البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
عثمان الثاني، السلطان الشاب الذي حاول إنقاذ الإمبراطورية العثمانية من التحلل ودفع رقبته الثمن
يحمل التاريخ في مثل هذا اليوم من عام 1604 ذكرى مولد عثمان الثاني، أحد أكثر سلاطين الدولة العثمانية إثارة للجدل، ليس بسبب فساد أو قصور في شئون الحكم، ولكن بسبب الحماس المبالغ فيه للإصلاح على جميع المستويات في الدولة، والذي دفعه للتمرد على التقاليد العثمانية القاسية، والتي انتهت للمفارقة إلى إضعاف الدولة بداية من القرن السابع عشر.
ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، والتي طلبتها كييف للاستعانة بها في الحرب الدائرة مع روسيا.
شبورة كثيفة، تحذير لقائدي السيارات على هذه الطرق اليوم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتبدأ في الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.
انطلاق كأس العالم للناشئين، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في انطلاق كأس العالم للناشئين والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال آسيا للنخبة.
دوي انفجارات عنيفة تهز قطاع غزة
أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع عمليات نسف وتدمير المباني السكنية، في مناطق جديدة، خلف "الخط الأصفر" الذي تم تحديده في اتفاق وقف إطلاق النار.
متى يستبعد المرشح من سباق الانتخابات بقوة القانون؟
حماية السباق الانتخابي وصيانة المجال العام من أي تجاوزات، مهمة شاقة تكفل بها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد بدقة الحالات التي يمكن فيها شطب اسم أي مرشح من القوائم النهائية إذا خالف القواعد الدستورية أو القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
