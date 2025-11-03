الإثنين 03 نوفمبر 2025
شبورة كثيفة، تحذير لقائدي السيارات على هذه الطرق اليوم

شبورة كثيفة، فيتو
شبورة كثيفة، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتبدأ في الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

طقس افتتاح المتحف المصري الكبير، خريفي نهارا مائل للبرودة ليلا، أمطار خفيفة، وظاهرة غير مؤثرة في أجواء الاحتفال

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

الجريدة الرسمية