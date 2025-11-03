جيش الاحتلال يستهدف بلدة الخيام في جنوب لبنان بالطيران المسير (فيديو)

أفادت تقارير لبنانية، فجر اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر شن غارة جوية على مدينة "الخيام" في جنوب لبنان.

وقالت مصادر إن الغارة الإسرائيلية على "الخيام" استهدفت آلية مدنية عبارة عن حفارة وتضررت بفعل إصابتها المباشرة في الغارة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا تظهر ما قالوا إنها الحفارة المستهدفة بالغارة الإسرائيلية.

من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن "درون معادية ألقت قنبلة قرب جرافة في الحي الشمالي في الخيام".

وأكدت الوكالة الوطنية عدم وقوع أي إصابات أو ضحايا خلال الاستهداف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، من أمس الأحد، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة مستهدفة مفرق "زفتا -النميرية" القديم، حيث استقرت 3 صواريخ في الطريق، دون إصابات، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة في وقت سابق إلى أن الجيش اللبناني استنفر قواته بعد توغل إسرائيلي مقابل حي "كروم المراح" شرق مدينة "ميس الجبل".

وبحسب الوكالة، نشر الجيش اللبناني آلياته وعناصره في المكان المذكور من الأراضي اللبنانية، لبعض الوقت، حتى انسحب الجيش الإسرائيلي.



