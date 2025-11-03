الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

المكتب الإسباني يبدأ الدراسات الخاصة بمترو شبين القناطر

بدأ المكتب الاستشاري الإسباني TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية إعداد الدراسات المبدئية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالي 19 كم .

 

ويشمل المشروع 14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار 

ومن المقرر أن يتم طرح المشروع للتنفيذ فور الانتهاء من الدراسات على أن يتم إجراء دراسة للأثر البيئى ودراسة فنية واقتصادية على أن يتم بعدها البدء الفعلي في التنفيذ للمشروع 

ومن المتوقع أن يساهم المشروع فى نقل أكثر من 500 ألف راكب يوميا من هذه المرحلة تضاف الى ركاب مترو الأنفاق. 

وسبق وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية

الجريدة الرسمية