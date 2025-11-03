الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بشير التابعي: زيزو يتعرض لضغط رهيب والأهلي سيظهر بشكل مختلف في السوبر

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، يعيش واحدة من أصعب فتراته الكروية بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط قد تدفع أي لاعب إلى فقدان تركيزه.

 

زيزو يتعرض لضغط رهيب في الأهلي 

 

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": “إن إهدار زيزو لركلة الجزاء أمام المصري أمر طبيعي في ظل الحالة النفسية التي يمر بها”.

وتابع: “اللاعب يتعرض لضغط رهيب قد يجعله “يبطل كرة”، وكنت أتمنى أن يسجل الركلة حتى لا يوضع في موقف صعب أمام الجماهير”.

وأضاف أن أحمد عبد القادر بدوره يعيش حالة مشابهة، ويحاول تقديم كل ما لديه من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي، إلا أن الإفراط في الحماس قد يؤثر على قراراته داخل الملعب.

وأكد التابعي أن المدرب ييس توروب اختار التشكيل الأفضل في مواجهة المصري، لكن الفريق لم يكن موفقًا في إنهاء الفرص، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك مقومات كبيرة، لكنه بحاجة إلى مزيد من الثقة والهدوء أمام المرمى.

الأهلي سيعاني في السوبر المصري 

وعن السوبر المصري، أكد أن الأهلي سيعاني في بطولة السوبر المصري المقبلة بالإمارات، إلا أن الأداء سيختلف كثيرًا عن مباريات الدوري، متوقعًا أن يظهر الفريق بوجه أكثر قوة وتنظيمًا في ظل الرغبة الكبيرة لتعويض النتائج الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بشير التابعي زيزو الأهلي النادي الأهلي الزمالك السوبر المصرى – أسيوط

مواد متعلقة

رمضان السيد يفجر مفاجأة عن ترتيب الأهلي في الدوري حال استمرار توروب لنهاية الموسم

أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع المصري بالدوري

نجم الأهلي: زيزو وتريزيجيه وبن شرقي لا يصلحون للعب في الأهلي وطاهر الأسوأ

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز الزمالك وبيراميدز

الأكثر قراءة

البابا يوساب الأول، ذكرى رجل الصلاة والعجائب

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

أطعمة يومية تمهد الطريق للإصابة بالنوبات القلبية

بشير التابعي: زيزو يتعرض لضغط رهيب والأهلي سيظهر بشكل مختلف في السوبر

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

خدمات

المزيد

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية