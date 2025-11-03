بشير التابعي: زيزو يتعرض لضغط رهيب والأهلي سيظهر بشكل مختلف في السوبر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، يعيش واحدة من أصعب فتراته الكروية بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط قد تدفع أي لاعب إلى فقدان تركيزه.

زيزو يتعرض لضغط رهيب في الأهلي

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": “إن إهدار زيزو لركلة الجزاء أمام المصري أمر طبيعي في ظل الحالة النفسية التي يمر بها”.

وتابع: “اللاعب يتعرض لضغط رهيب قد يجعله “يبطل كرة”، وكنت أتمنى أن يسجل الركلة حتى لا يوضع في موقف صعب أمام الجماهير”.

وأضاف أن أحمد عبد القادر بدوره يعيش حالة مشابهة، ويحاول تقديم كل ما لديه من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي، إلا أن الإفراط في الحماس قد يؤثر على قراراته داخل الملعب.

وأكد التابعي أن المدرب ييس توروب اختار التشكيل الأفضل في مواجهة المصري، لكن الفريق لم يكن موفقًا في إنهاء الفرص، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك مقومات كبيرة، لكنه بحاجة إلى مزيد من الثقة والهدوء أمام المرمى.

الأهلي سيعاني في السوبر المصري

وعن السوبر المصري، أكد أن الأهلي سيعاني في بطولة السوبر المصري المقبلة بالإمارات، إلا أن الأداء سيختلف كثيرًا عن مباريات الدوري، متوقعًا أن يظهر الفريق بوجه أكثر قوة وتنظيمًا في ظل الرغبة الكبيرة لتعويض النتائج الأخيرة.

