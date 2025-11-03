الإثنين 03 نوفمبر 2025
ترامب: الجيش الأمريكي قد ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المتوقع أن يقوم الجيش الأمريكي بنشر قوات على الأرض في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية.

وأضاف خلال حوار مع قناة CBS NEWS، أن مداهمات وكالة الهجرة والجمارك لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين "لم تذهب بعيدًا بما يكفي".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنهم لم يذهبوا بعيدًا بما يكفي لأننا كنا مقيدين من قبل القضاة الليبراليين الذين عيّنهم بايدن وأوباما".

وأضاف أنه لا يمانع في الأساليب التي تستخدمها وكالة الهجرة والجمارك "لأنك يجب أن تُخرج هؤلاء الأشخاص".

 

وتشهد نيجيريا نزاعات يقول خبراء إنها أدت إلى مقتل مسيحيين ومسلمين من دون تمييز.

وتنقسم نيجيريا بالتساوي تقريبا بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية.

وردّ الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو السبت على منصة إكس بعد إعلان ترامب "إن وصف نيجيريا بأنها غير متسامحة دينيا لا يعكس واقعنا الوطني"، مضيفا أن "الحرية الدينية والتسامح كانا مبدأ أساسيا في هويتنا الجماعية وسيظلان كذلك دائما".

وشهدت مناطق شمال شرق البلاد عنفا يقف وراءه متطرفون لأكثر من 15 عاما من قبل جماعة بوكو حرام أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وأجبر مليونين على النزوح.

وتنتشر في الشمال الغربي عصابات تعرف باسم "قطاع الطرق" تهاجم القرى وتقتل وتخطف السكان.

كما تعد منطقة وسط نيجيريا مسرحا لاشتباكات متكررة بين رعاة ماشية مسلمين في الغالب ومزارعين مسيحيين، وهو ما يعطي العنف هناك طابعا دينيا، رغم أن خبراء يقولون إن الأرض هي محور النزاع في المقام الأول بسبب التوسع السكاني.

