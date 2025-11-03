بمشاركة الزمالك والمصري، الكاف يصدر تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستُجري مراسم القرعة الخاصة بها في الواحدة ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وذلك باستوديوهات شبكة قنوات سوبر سبورت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتشهد البطولة مشاركة الزمالك والمصري ممثلي الكرة المصرية.

تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

هذا وقد جاء تصنيف الفرق على النحو التالي:

المستوى الأول.. ويضم فرق: الزمالك المصري، الوداد البيضاوي المغربي، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين.

المستوى الثاني.. ويضم فرق: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري، مانياما يونيون ممثل الكونغو الديمقراطية، جوليبا المالي.

المستوى الثالث.. ويضم فريقي: كايزر شيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي.

المستوى الرابع.. ويضم فرق: سان بيدرو الإيفواري، نيروبي يونايتد الكيني، أوليمبيك أسفي المغربي، عزام يونايتد التنزاني، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني، زيسكو يونايتد الزامبي.

