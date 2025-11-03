عثمان الثاني، السلطان الشاب الذي حاول إنقاذ الإمبراطورية العثمانية من التحلل ودفع رقبته الثمن

يحمل التاريخ في مثل هذا اليوم من عام 1604 ذكرى مولد عثمان الثاني، أحد أكثر سلاطين الدولة العثمانية إثارة للجدل، ليس بسبب فساد أو قصور في شئون الحكم، ولكن بسبب الحماس المبالغ فيه للإصلاح على جميع المستويات في الدولة، والذي دفعه للتمرد على التقاليد العثمانية القاسية، والتي انتهت للمفارقة إلى إضعاف الدولة بداية من القرن السابع عشر.



طريق عثمان الثاني إلى العرش العثماني



في ظروف صعبة للغاية تولى عثمان الثاني العرش، ولم يكن عمره يزيد عن السابعة عشرة. توفى والده السلطان أحمد الأول وترك له الدولة تعاني من انقسامات داخلية وصراعات في البلاط الحكام، وانعكس ذلك على تراجع هيبة السلطان أمام نفوذ الجيش الإنكشاري، ورغم صعوبة المهام وحداثة سنه، ولكنه كان طموحا بما يكفي لإعادة الانضباط إلى الجيش وإصلاح شئون الدولة.



ولم يكتف عثمان الثاني بالإصلاحات الداخلية، بل استكمل مسيرة التوسع الخارجي، وقاد بنفسه حملة على بولندا عام 1621، عرفت بمعركة خوتين، لكن الطموح الكبير للسلطان الشاب انكسر على عتبة تخاذل جيشه، خاصة قوات الإنكشارية التي عصت أوامره ورفضت القتال، وهذه التجربة كان لها مفعول السحر في تحول شخصيته، إذ أدرك أن الإصلاح لن يتم إلا بكسر نفوذ الإنكشارية التي تحولت إلى عبء ضخم على الدولة.



صراع مراد الثاني والإنكشارية



وعاد السلطان الشاب إلى إسطنبول، وهو يحمل تصورات واضحة عن التعامل مع التمرد العسكري، على رأسه إنشاء جيش جديد منظم على النمط الأوروبي، لكن رغم وجاهة وأهمية الفكرة التي طبقت لاحقا، إلا أن طموحه هذا كان سبب نهايته، حيث تآمر عليه كبار الضباط ورجال القصر، وخلعوه وسجنوه ثم قتل خنقًا عام 1622، وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة.



وبمقتل عثمان الثاني، خسر العثمانيون أول محاولة إصلاح حقيقية قبل قرنين من الإجهاز نهائيًا على الدولة العثمانية وتشييعها لمثواها الأخير، إذ كان عثمان الثاني أحد السلاطين القلائل الذين امتلكوا رؤية متطورة لتجديد الإمبراطورية من الداخل قبل أن تتحلل، لذا بقي رمزًا للجيل الذي انتهى حلمه مبكرًا تحت وطأة الجمود العسكري والسياسي والفكري في الدولة العثمانية.

