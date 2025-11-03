الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد رفعها علم مصر، أنغام تتألق في حفل باريس بـ"عمري معاك" (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

خطفت النجمة أنغام الأنظار عقب رفعها علم مصر خلال حفلها في باريس الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

حفل أنغام في باريس 

وقدمت أنغام عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أبدعت في غناء “عمري معاك” لايف. 

وحرصت أنغام على رفع علم مصر في حفلها بباريس وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.  

وكانت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس قد كشفت عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر.

وفي نفس السياق، شهد حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل أنغام في باريس النجمة أنغام أنغام

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرض 4 مليار يورو بعد موافقة البرلمان

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

محمد عبد الجليل: الأهلي سيُتوج بالسوبر المصري وعبد الحفيظ مطالب بالتدخل فورا

بعد رفعها علم مصر، أنغام تتألق في حفل باريس بـ"عمري معاك" (فيديو)

خدمات

المزيد

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

متى يستبعد المرشح من سباق الانتخابات بقوة القانون؟

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية