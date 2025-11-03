الإثنين 03 نوفمبر 2025
جيش الاحتلال يعتقل المدعية العامة العسكرية في إسرائيل

المدعية العامة العسكرية
المدعية العامة العسكرية يفعات تومر، فيتو

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الإثنين، باعتقال الشرطة المدعية العامة العسكرية الرئيسية المقالة، يفعات تومر، وذلك عقب تقارير عن انتحارها.

وكانت المدعية العامة العسكرية اختفت عن الأنظار تاركة وراءها رسالة انتحار، لتطلق الجهات الأمنية حملة بحث عنها، قبل العثور عليها.

وذكرت القناة أن الشرطة اعتقلت المدعية العامة العسكرية الرئيسية يفعات تومر يروشالمي للاشتباه بخيانة الأمانة، وهي قيد التحقيق حاليا".

ولفتت إلى إلقاء القبض أيضًا على المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش.


ومساء الأحد، عثرت الشرطة الإسرائيلية على المدعية العسكرية، بعد ساعات من اختفائها، معلنة أنه تم العثور عليها "على قيد الحياة، وبخير".

وكان الجيش والشرطة في إسرائيل، أعلنا في وقت سابق تكثيف البحث عن المدعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها، بعد تركها رسالة انتحار في منزلها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أصدر رئيس الأركان إيال زامير تعليماته بتسخير جميع الوسائل المتاحة للجيش الإسرائيلي للبحث عنها في أقرب وقت ممكن".

