الإثنين 03 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، والتي طلبتها كييف للاستعانة بها في الحرب الدائرة مع روسيا.


ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: "لا أفكر جديا في تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك".

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن ثلاثة مسئولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعطت البيت الأبيض الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، بعد أن خلص تقييمها إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبا على المخزونات الأمريكية، تاركة القرار النهائي للرئيس ترامب.

وأضافت أن ترامب، الذي كان قد أبدى في وقت سابق انفتاحا على فكرة تسليح كييف بصواريخ توماهوك، تراجع عن موقفه خلال لقائه الأخير بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وقال ترامب آنذاك: "لا نريد أن نتخلى عن أشياء نحتاجها لحماية بلدنا".

ووفقا للمصادر، فقد أبلغت هيئة الأركان المشتركة البيت الأبيض تقييمها قبل اللقاء، في وقت كان زيلينسكي يضغط لتزويد بلاده بصواريخ قادرة على استهداف منشآت النفط والطاقة في عمق الأراضي الروسية.

وتقدر مدى صواريخ توماهوك بنحو 1600 كيلومتر، ما يجعلها قادرة على ضرب أهداف استراتيجية داخل روسيا.

وقال مسؤولان أوروبيان إن هذا التقييم الأميركي عزز ثقة الحلفاء الأوروبيين الذين يرون أن واشنطن لم يعد لديها مبرر لعدم تزويد أوكرانيا بالصواريخ.

كما نقلت الشبكة أن ترامب قال قبل أيام من لقائه زيلينسكي إن الولايات المتحدة تمتلك "الكثير من صواريخ توماهوك" التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا.

لكن المفاجأة، بحسب المصادر، كانت تغيير ترامب لموقفه بعد أيام قليلة، حيث صرح خلال مأدبة غداء رسمية في البيت الأبيض أن بلاده "بحاجة إلى صواريخ توماهوك"، قبل أن يبلغ زيلينسكي في جلسة مغلقة بأن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بها في الوقت الراهن.

