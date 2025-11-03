الإثنين 03 نوفمبر 2025
اليوم، سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فيتو

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تُسحب قرعة مجموعات الكونفيدرالية في الساعة 11 صباحًا بتوقيت غرينتش (1 ظهرا بتوقيت القاهرة)، وبعدها بساعة واحدة فقط تسحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية.

تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

وطبقًا لتصنيف كاف الصادر في أغسطس الماضي، وبعد تأهل أندية الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي ونهضة بركان المغربي لدور المجموعات، يتصدر الرباعي المذكور التصنيف الأول، وسيكونون على رأس المجموعات الأربع في دور المجموعات.

وبعد تأهل سيمبا ويانج أفريكانز من تنزانيا، سيكون الفريقان في التصنيف الثاني مع الهلال السوداني وبيراميدز المصري، ثم الجيش الملكي المغربي ومولودية الجزائر في المستوى الثالث مع بترو أتلتيكو الأنجولي وريفيرز يونايتد النيجيري، بينما يأتي شبيبة القبائل الجزائري في التصنيف الرابع مع الملعب المالي، وباور ديناموز بطل زامبيا، وسانت ليبولو بطل الكونغو الديمقراطية.

تصنيف أندية الكونفدرالية الأفريقية 

على جانب آخر، وعلى مستوى مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حجزت 4 أندية عربية التصنيف الأول في المسابقة، بعد تخطيها مرحلة الدور التمهيدي الثاني من نفس المسابقة، وهي الزمالك المصري والوداد الرياضي المغربي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد من الجزائر.

بينما جاء في التصنيف الثاني، أندية ستيلينبوش الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي ودجوليبا المالي وفريق مانييما يونيون الكونغولي.

وفي التصنيف الثالث، يأتي نادي كايزر تشيفز من جنوب أفريقيا وأوتوهو بطل الكونغو برازافيل وسان بيدرو الإيفواري ونيروبي الكيني، لتأتي أندية زيسكو الزامبي وأولمبيك آسفي المغربي وعزام وبلاك ستارز من تنزانيا في التصنيف الرابع. 

