ترامب: أنهيت 60% من الحروب ووقف إطلاق النار في غزة ليس هشا

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أنهت 60% من الحروب في العالم عبر التهديد بالرسوم الجمركية.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا، مشددًا على أنه يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم تتصرف بالشكل السليم.

كذلك أعرب عن اعتقاده بأنه سينجح في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن فنزويلا، استبعد الرئيس الأمريكي شن حربا على الجارة، معتقدًا أن أيام الرئيس الفنزويلي مادورو باتت معدودة وأن حقبته تقترب من النهاية.

وقال عن الصين إن الاتفاق جيد، لافتًا إلى أن الرئيس الصيني جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، قائدان قويان للغاية ولا يستهان بهما، بحسب قوله.

أيضا تابع ترامب أن الصين وروسيا تجريان تجارب نووية دون الإفصاح عنها.

أما عن الأسلحة النووية فرأى أن المنتشرة منها تكفي لتفجير العالم 150 مرة، ولذلك رأى أن على أميركا اتخاذ إجراءات سريعة بشأن نزعها.

وأعلن ترامب أن أمريكا ستجري اختبارات نووية لأنه لا يريد أن تكون أميركا الدولة الوحيدة التي لا تفعل ذلك.

