الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيتو
أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن عدد من التعليمات والقواعد التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات وهي كالتالي:

 

ممنوعات داخل اللجنة

•  غير مسموح بحيازة أو استخدام أى أوراق تخص مادة الامتحان أو الكتابة على اليدين أو المقاعد.
• غير مسموح بحيازة أدوات مدون عليها أى معلومات مكتوبة أو ملصقات تخص مادة الامتحان.
• غير مسموح استخدام الهواتف المحمولة، السماعات اللاسلكية، الساعات الذكية، أو أي أجهزة اتصال.
• غير مسموح بمحاولة النظر في أوراق إجابة الزملاء الآخرين، أو تبادل الإشارات، أو التحدث أثناء الامتحان.
• غير مسموح بتبادل الأدوات مع الزملاء أثناء الامتحان.
•  يُحظر بشكل قاطع التدخين.

الجريدة الرسمية