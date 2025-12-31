الأربعاء 31 ديسمبر 2025
ما هذه العبقرية؟، رسالة الإعلامي محمد علي خير لـ مسئول المترو بشأن زيادة سعر تذكرة 2 جنيه بسبب الفكة

الإعلامي محمد علي
الإعلامي محمد علي خير، فيتو
سعر تذكرة المترو، علق الإعلامي محمد علي خير على ما ذكره رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأن الهيئة تدرس زيادة تذكرة مترو الأنفاق من 8 لـ 10 جنيهات بسبب وجود أزمة في "الفكة"، معبرًا عن رفضه لزيادة سعر تذكرة المترو.

زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلى 10 جنيهات

وأكد محمد علي خير أن زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلى 10 جنيهات، بسبب "الفكة"، سيؤدي إلى زيادة التضخم، لأنه سيؤدي لزيادة تذكرة المترو فئة 10 جنيهات إلى 13 جنيها، وستكون هناك أزمة أيضًا في "الفكة"، بالإضافة إلى أن أسعار المواصلات الأخرى ستزيد تبعًا لذلك.

ووجه محمد على خير رسالة للمسئول بالهيئة القومية للأنفاق قائلًا: "الحل عندك وليس عند الراكب.. سعادتك كده بتزود التضخم لأن بقية سيارات الأجرة هتزود أسعارها.. واخد بالك"، مطالبًا برد من مسئول المترو بشأن زيادة تذكرة المترو بسبب "الفكة".

دراسة زيادة سعر تذكرة المترو 2 جنيه، فيتو
وقال الإعلامي محمد علي خير معلقًا على دراسة زيادة سعر تذكرة المترو فئة 8 جنيهات بسبب "الفكة": "هل عشان عند حضرتك أزمة فكة فبدلا من حلها.. ترفع تذكرة المترو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.. يعني زيادة الربع.. ما هذه العبقرية؟".

وتابع محمد علي خير تعليقه: "طيب..هييجي وقت تحتاج فيها زيادة سعر التذكرة اللي بعشرة جنيه.. جنيه أو 3 جنيه.. هتقابلك برضو مشكلة الفكة"، متسائلًا: "فهل سيكون الحل رفع سعر التذكرة من 10 إلى 15 جنيها بزيادة 50%".

وفي رسالة لمسئول المترو، قال محمد علي خير: "الحل عندك وليس عند الراكب.. سعادتك كده بتزود التضخم لأن بقية سيارات الأجرة هتزود أسعارها.. واخد بالك، في أوروبا حتى السنت أو التعريفة أو الهللة في الخليج.. بتحصل عليه".

واختتم الإعلامي محمد علي خير حديثه عن زيادة تذكرة المترو قائلًا: "منتظرين رد".

دراسة سعر تذكرة المترو من 8 إلى 10 جنيهات بسبب الفكة

جدير بالذكر أن الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، قال: "إن الهيئة تدرس زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلى 10 جنيهات، بسبب الأزمة في توافر الفكة".

أزمة الفكة وتذاكر المترو، فيتو
وتابع الدكتور جويلي، خلال لقاء لبرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، قائلًا: "إن العدد الأكبر الذي يستخدم مترو الأنفاق يشتري تذكرة الـ8 جنيهات، وهو ما يتطلب توفير 300 ألف جنيه فكة يوميًا، وتوزيعها في محطات الخطين الأول والثاني".

وقال الجويلي: "المشكلة تكمن في سك العملة، واتكلمنا قالوا مفيش استراد للخامة، وبكده ممكن نزود 2 جنيه لتصل التذكرة إلى 10 جنيهات".

وطالب الجويلي "المواطنين مساعدة الموظفين وحمل فكة معهم لتسهيل التعامل أمام شباك حجز التذاكر، خاصة أن الهيئة توفر عددًا محدودًا من الجنيهات لكل موظف"، مضيفًا: "موضوع الـ8 جنيهات والفكة تسبب لنا مشكلات يوميًا مع المواطنين".

التفاصيل الكاملة لأزمة نقص الفكة في المترو ومقترح زيادة التذاكر

المترو: تخفيض السرعة على الخط الأول وتأخيرات خلال الأسبوع الجاري بسبب أعمال الصيانة

سعر تذكرة المترو زيادة سعر تذكرة المترو تذكرة المترو فئة 8 جنيه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق الدكتور طارق جويلي أزمة الفكة في المترو

