الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انطلاق كأس العالم للناشئين، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في انطلاق كأس العالم للناشئين والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

سندرلاند مع إيفرتون 10 مساء - بي إن سبورت 2 

الدوري الإسباني 

ريال أوفييدو مع أوساسونا 10 مساء - بي إن سبورت 3 

الدوري الإيطالي 

ساسولو مع جنوى 7.30 مساء - starz play App

لاتسيو مع كالياري 9.45 مساء - starz play App

دوري أبطال آسيا للنخبة 

ناساف مع الوحدة 3.45 مساء - بي إن سبورت 1 

الدحيل مع شباب الأهلي 6 مساء - بي إن سبورت 1 

الغرافة مع الهلال السعودي 8.15 مساء - بي إن سبورت 1 

كأس العالم للناشئين 

جنوب أفريقيا مع بوليفيا 2.30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 2 

الإمارات مع كوستاريكا 2.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

السنغال مع كرواتيا 3 مساء - بي إن سبورت اكسترا 3 

المغرب مع اليابان 3.30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1 

الأرجنتين مع بلجيكا 4.45 مساء - بي إن سبورت اكسترا 2 

قطر مع إيطاليا 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

تونس مع فيجي 5.45 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين الدوري الانجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق كأس العالم بقطر

حكم بلجيكي يدير مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر وهايتي والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

فريق بحث لكشف حقيقة وفاة سيدة في منشأة القناطر

نجم الزمالك: جماهير القلعة البيضاء لا تثق في مجلس الإدارة

ملك بلجيكا في جولة خاصة بسقارة وأبو صير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

خدمات

المزيد

البتلو تتراجع 56 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية