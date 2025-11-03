انطلاق كأس العالم للناشئين، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في انطلاق كأس العالم للناشئين والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال آسيا للنخبة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند مع إيفرتون 10 مساء - بي إن سبورت 2
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو مع أوساسونا 10 مساء - بي إن سبورت 3
الدوري الإيطالي
ساسولو مع جنوى 7.30 مساء - starz play App
لاتسيو مع كالياري 9.45 مساء - starz play App
دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف مع الوحدة 3.45 مساء - بي إن سبورت 1
الدحيل مع شباب الأهلي 6 مساء - بي إن سبورت 1
الغرافة مع الهلال السعودي 8.15 مساء - بي إن سبورت 1
كأس العالم للناشئين
جنوب أفريقيا مع بوليفيا 2.30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 2
الإمارات مع كوستاريكا 2.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة
السنغال مع كرواتيا 3 مساء - بي إن سبورت اكسترا 3
المغرب مع اليابان 3.30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1
الأرجنتين مع بلجيكا 4.45 مساء - بي إن سبورت اكسترا 2
قطر مع إيطاليا 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة
تونس مع فيجي 5.45 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1
