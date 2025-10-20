أخبار مصر: المغرب يتوج بكأس العالم للشباب 2025، بدء تدريب المعلمين على المناهج المطورة، طالب ينهي حياة زميله بمفك

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

توج المنتخب المغربي للشباب بلقب كأس العالم للشباب 2025 على حساب نظيره الأرجنتيني بعد فوز أسود الأطلس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب سانتياجو في نهائي كأس العالم للشباب 2025.

في مشهد بطولي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر مراقب برج في مزلقان مغاغة شمال محافظة المنيا وهو ينقذ سيدة من الموت بعدما حاولت عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار بسرعة كبيرة.

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن الماكينة العملاقة المستخدمة في تركيب قضبان القطار السريع والتي تمتاز بالدقة الشديدة والسرعة في إنجاز المشروع وتعمل على إنشاء أكبر مسافة في أقل وقت.

شهدت قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية مصرع طالب إعدادي على يد زميله على إثر مشادة تحولت إلى مشاجرة أنهى خلالها أحدهما حياة الآخر بآلة حادة “مفك” لخلاف بينهما.

كشفت وسائل إعلام أمريكية حقيقة ما حدث في رفح الفلسطينية من انفجارات زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها جراء هجوم من حركة حماس على جنود وآليات تابعة لها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على كولومبيا، وذلك بعد يوم واحد من توعده بقطع المساعدات عنها.

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في ظل أزمة طاحنة تضرب الأسواق بسبب السوق السوداء.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أنه لم يناقش مع فلاديمير زيلينسكي التنازل عن إقليم دونباس لروسيا، مكررا رغبته في أن يتوقف الجانبان عند خطوط التماس الحالية.

ترصد فيتو أهم المحطات، في رحلة المطرب الشعبي سعد الصغير، خلف القضبان بتهمة حيازة المخدرات منذ لحظة تفتيش حقائبه بمطار القاهرة، والصادر ضده فيها حكم بحبسه 6 أشهر.

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لليوم الثاني على التوالي الفصل في الطعون التى وصلت لعدد ٢٠٦ طعن، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات، ٢٠٦ طعون من المرشحين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح.

شهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة، موعد وأماكن التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) بمسابقة ٣٠ ألف معلم على المناهج المطورة.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة.

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان.

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر أولى جلسات محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

قال عنها المخرج حسن الإمام: "يوجد ما يشبه الشموع المضيئة تحت بشرتها، وكتب عنها عبد السلام النابلسى: جمالها أمير يأمر، وملك يحكم وسلطان يأمر السلاطين وفتنتها مرهقة محرقة، فيرجينيا جميلة الجميلات، حصلت على لقب ملكة جمال مصر.. برعت في أداء أدوار الملكات والمرأة الأرستقراطية

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 28 آخرون، 15 منهم في حالة خطيرة، في حادث سير بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

