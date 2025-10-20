أخبار مصر: المغرب يتوج بكأس العالم للشباب 2025، بدء تدريب المعلمين على المناهج المطورة، طالب ينهي حياة زميله بمفك
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم
توج المنتخب المغربي للشباب بلقب كأس العالم للشباب 2025 على حساب نظيره الأرجنتيني بعد فوز أسود الأطلس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب سانتياجو في نهائي كأس العالم للشباب 2025.
مراقب برج بالسكك الحديدية ينقذ سيدة من الموت تحت عجلات القطار بالمنيا
في مشهد بطولي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر مراقب برج في مزلقان مغاغة شمال محافظة المنيا وهو ينقذ سيدة من الموت بعدما حاولت عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار بسرعة كبيرة.
الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)
كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن الماكينة العملاقة المستخدمة في تركيب قضبان القطار السريع والتي تمتاز بالدقة الشديدة والسرعة في إنجاز المشروع وتعمل على إنشاء أكبر مسافة في أقل وقت.
طالب إعدادي ينهي حياة زميله بمفك في الدقهلية
شهدت قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية مصرع طالب إعدادي على يد زميله على إثر مشادة تحولت إلى مشاجرة أنهى خلالها أحدهما حياة الآخر بآلة حادة “مفك” لخلاف بينهما.
أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح
كشفت وسائل إعلام أمريكية حقيقة ما حدث في رفح الفلسطينية من انفجارات زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها جراء هجوم من حركة حماس على جنود وآليات تابعة لها.
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على كولومبيا، وذلك بعد يوم واحد من توعده بقطع المساعدات عنها.
ارتفاع طن السلفات 4450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق
سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في ظل أزمة طاحنة تضرب الأسواق بسبب السوق السوداء.
ترامب: 78% من الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة روسيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أنه لم يناقش مع فلاديمير زيلينسكي التنازل عن إقليم دونباس لروسيا، مكررا رغبته في أن يتوقف الجانبان عند خطوط التماس الحالية.
قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان
ترصد فيتو أهم المحطات، في رحلة المطرب الشعبي سعد الصغير، خلف القضبان بتهمة حيازة المخدرات منذ لحظة تفتيش حقائبه بمطار القاهرة، والصادر ضده فيها حكم بحبسه 6 أشهر.
لليوم الثاني، القضاء الإداري يواصل الفصل في طعون المرشحين بانتخابات النواب
تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لليوم الثاني على التوالي الفصل في الطعون التى وصلت لعدد ٢٠٦ طعن، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات، ٢٠٦ طعون من المرشحين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح.
عمر عصر يكشف كواليس مشادته مع زميله في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة
شهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية.
بدء تدريب الدفعة الـ 5 من المعلمين الجدد على المناهج المطورة بالقاهرة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة، موعد وأماكن التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) بمسابقة ٣٠ ألف معلم على المناهج المطورة.
الإعلام الحكومي بغزة: 80 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار ومقتل 97 شخصا
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة.
حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين
ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان.
اليوم، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة
تنظر اليوم الإثنين الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر أولى جلسات محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
107 أعوام على ذكرى ميلاد جميلة الجميلات ليلى فوزي
قال عنها المخرج حسن الإمام: "يوجد ما يشبه الشموع المضيئة تحت بشرتها، وكتب عنها عبد السلام النابلسى: جمالها أمير يأمر، وملك يحكم وسلطان يأمر السلاطين وفتنتها مرهقة محرقة، فيرجينيا جميلة الجميلات، حصلت على لقب ملكة جمال مصر.. برعت في أداء أدوار الملكات والمرأة الأرستقراطية
مصرع وإصابة 36 شخصا في حادث سير بالهند
لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 28 آخرون، 15 منهم في حالة خطيرة، في حادث سير بولاية ماهاراشترا غرب الهند.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا