لليوم الثاني، القضاء الإداري يواصل الفصل في طعون المرشحين بانتخابات النواب

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لليوم الثاني على التوالي الفصل في الطعون التى وصلت لعدد ٢٠٦ طعن، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات، ٢٠٦ طعون من المرشحين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح.

ومن المقرر أن المحكمة تصدر أحكامها في بعد نظر الطعون، في خلال اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، تمهيد للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء المقبل.

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعنا، وتمت إحالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص، ليصبح بذلك عدد إجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، ٤٤ طعنًا في جاهزيتها للفصل فيها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

