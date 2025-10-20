الإثنين 20 أكتوبر 2025
عمر عصر يكشف كواليس مشادته مع زميله في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

عمرعصر، فيتو
عمرعصر، فيتو

تنس الطاولة، شهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية.

وقال عمر عصر في تصريحات تلفزيونية: “قبل كل ماتش بنقرأ الفاتحة، وطلبنا من محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد، ييجي يقرأ معانا، لكن لقيناه قاعد على الكرسي حاطط رجل على رجل ورفض ييجي يقرأ”. 

 

وتابع: قلنا له "من فضلك يا محمود تعالى"، لكنه رفض.. وأثناء الماتش، كل اللاعبين كانوا بيقوموا يشجعوا مع كل كرة، لكن محمود كان قاعد حاطط رجل على رجل وماسك الموبايل، في منظر أول مرة يحصل في تاريخ اللعبة ومحدش اتكلم.. لحد ما جه معاد الماتش بتاعي، ومن عادات تنس الطاولة إن قبل الماتش بتسلم على كل اللاعبين في الفريق والمدرب، وأنا بسلم وبمد إيدي، قام هو سايب الدكة ورفض يسلم عليا".

وأكمل: أنا اتصدمت ونزلت ألعب المباراة، ولقيته راجع تاني قاعد على الدكة بنفس الوضع، حاطط رجل على رجل وماسك الموبايل، فقولت يا جماعة الكلام ده لا يجوز ومش هكمل الماتش بالمنظر ده.. بعدها لقيته جاي متعصب عليا وعايز يضربني، والتبرير الوحيد لتصرفاته إنه كان عايز يلعب، لكن الجهاز الفني ما دفعش بيه في المباراة.

 

فيما علق أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن واقعة عمر عصر ومحمود أشرف نجله في تصريحات تلفزيونية وقال: محمود صاحب الواقعة يبقي ابني.. ولكن الفيديو اللي منتشر مش كامل ومش جايب اللقطة الأولى وهي أن محمود مسلمش علي عمر  ومحمود غلطان. ولكن عمر ميحصلش يقول الكلام اللي قاله بعد كدا لمحمود.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة: قررنا تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق بسبب ما بدر من الثنائي وتصرف لا يليق بـ لاعيبة تمثل منتخب مصر.

وسجلت الكاميرات مشادة بين عمر عصر لاعب المنتخب وزميله محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد، بعد أن رفض الأخير مصافحة “عصر”، خلال أحدى المباريات.

وطالب عمر عصر أثناء المباراة بخروج محمود أشرف حلمي خارج الملعب من أجل استكمال المنافسات، وهو ما أسفر عن حدوث مشادة بين اللاعبين.

ويضم منتخب رجال تنس الطاولة كل من، عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود أشرف حلمي - بدر مصطفى.

