ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على كولومبيا، وذلك بعد يوم واحد من توعده بقطع المساعدات عنها.

وقال ترامب على متن طائرته الرئاسية العائدة إلى واشنطن: "سأعلن فرض تعريفات جمركية إضافية على كولومبيا اليوم الإثنين".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، الأحد، إنهاء المساعدات المالية لكولومبيا، متهمًا رئيسها جوستافو بيترو بعدم مكافحة المخدرات.

وكتب ترامب على "تروث سوشال" منصته الاجتماعية: "من الآن فصاعدًا، لن يتم تقديم هذه المدفوعات، أو أي شكل آخر من أشكال المدفوعات أو المساعدات" إلى كولومبيا، من دون أن يحدد المدفوعات المعنية.

وكولومبيا هي الدولة اللاتينية التي تتلقى أكبر قدر من المساعدات المالية من الولايات المتحدة، وفق بيانات الحكومة الأميركية، مع تلقيها أكثر من 740 مليون دولار عام 2023.

ويخصص نصف هذا التمويل لمكافحة المخدرات، بينما يخصص الباقي أساسا لدعم برامج إنسانية وغذائية.



