الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على كولومبيا، وذلك بعد يوم واحد من توعده بقطع المساعدات عنها.

وقال ترامب على متن طائرته الرئاسية العائدة إلى واشنطن: "سأعلن فرض تعريفات جمركية إضافية على كولومبيا اليوم الإثنين".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، الأحد، إنهاء المساعدات المالية لكولومبيا، متهمًا رئيسها جوستافو بيترو بعدم مكافحة المخدرات.

وكتب ترامب على "تروث سوشال" منصته الاجتماعية: "من الآن فصاعدًا، لن يتم تقديم هذه المدفوعات، أو أي شكل آخر من أشكال المدفوعات أو المساعدات" إلى كولومبيا، من دون أن يحدد المدفوعات المعنية.

وكولومبيا هي الدولة اللاتينية التي تتلقى أكبر قدر من المساعدات المالية من الولايات المتحدة، وفق بيانات الحكومة الأميركية، مع تلقيها أكثر من 740 مليون دولار عام 2023.

ويخصص نصف هذا التمويل لمكافحة المخدرات، بينما يخصص الباقي أساسا لدعم برامج إنسانية وغذائية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية جديدة كولومبيا واشنطن

مواد متعلقة

رئيس كولومبيا يرد على اتهام ترامب له بالتورط في تجارة المخدرات

فرنسا تواجه كولومبيا على برونزية كأس العالم للشباب الليلة

أول المتأهلين لنصف النهائي، كولومبيا تطيح بـ إسبانيا من مونديال الشباب

مونديال الشباب، نيجيريا تتعادل مع كولومبيا وتتأهل كأفضل ثوالث بالمجموعة السادسة

الأكثر قراءة

المنتخب رقم 13، المغرب يزين قائمة المتوجين بمونديال الشباب عبر التاريخ

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 5 أصناف في سوق العبور

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads