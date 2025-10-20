الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، ويسود طقس خريفى معتدل حار على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق


الطقس اليوم فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 33  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة  الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38  
 

