الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن الماكينة العملاقة المستخدمة في تركيب قضبان القطار السريع والتي تمتاز بالدقة الشديدة والسرعة في إنجاز المشروع وتعمل على إنشاء أكبر مسافة في أقل وقت.

وحددت الأنفاق 5 نقاط تميز هذه الماكينة كما يلي:



🔹 بتنقل الفلنكات وتوزعها على المسار بمسافات مضبوطة.

🔹 بتركب القضبان الحديدية وتوصلها ببعضها البعض.

🔹 بتثبت القضبان باستخدام نظام التثبيت الحديث (Fastening System).

🔹 وبتضبط محاذاة السكة بشكل مبدئي لضمان أعلى جودة.

النتيجة؟

إنتاجية مذهلة بتوصل لـ ٢ كيلومتر في اليوم الواحد

وده بيساهم في تسريع إنشاء السكة مقارنة بالطرق اليدوية التقليدية، علشان نقرب أسرع من محطات المستقبل.

