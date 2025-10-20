الإثنين 20 أكتوبر 2025
مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم

مونديال الشباب، توج المنتخب المغربي للشباب بلقب كأس العالم للشباب 2025 على حساب نظيره الأرجنتيني بعد فوز أسود الأطلس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب  سانتياجو في نهائي كأس العالم للشباب 2025.

أحرز هدفي أسود الأطلس يسير محمد زبيري في الدقائق؛ 12، 29 من زمن الشوط الأول.

وحقق شباب المغرب إنجازا تاريخيا يضاف إلى سجل الكرة المغربية والعربية.   

تشكيل منتخب المغرب أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

إبراهيم جوميس
علي معمار
إسماعيل باوف
نعيم بيار
عثمان معما
حسام الصادق
فؤاد زهواني
ياسين حسيم
ياسين خليفي
إسماعيل بختي
يسير محمد زابيري

وتأهل منتخب المغرب إلى النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

أما منتخب الأرجنتين تأهل إلى النهائي على حساب كولومبيا في مباراة نصف النهائي الثاني، حيث صعد  من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ثم فاز على المنتخب النيجيري برباعية دون رد في الـ16، قبل أن يهزم المكسيك بثنائية دون رد في مباراة ربع النهائي، ثم إقصاء كولومبيا في نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر، بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على البرازيل وإسبانيا والمكسيك، وفي مباراة ثمن النهائي انتصر على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وفي دور الثمانية فاز على أمريكا 3-1.

