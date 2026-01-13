بسبب حريق في المبنى، إلغاء امتحانات الفترة الأولى بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بـ مديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب داخل معهد الخدمة الاجتماعية بمنطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، مما أثار حالة من القلق بين الطلاب والعاملين، قبل أن تتم السيطرة عليه بشكل كامل دون وقوع أي إصابات بشرية، وجرى إلغاء امتحانات الفترة الأولى فقط.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق داخل أحد مباني المعهد، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة محرم بك إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المكان.

توجهت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المبنى، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع عقب الإبلاغ تحسبًا لوجود أي حالات اختناق أو إصابات، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وتبين اندلاع الحريق في مبنى به أوراق ومكاتب تخص إدارة المعهد وقامت الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الحريق لتحديد سبب اندلاعه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

