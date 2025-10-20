107 أعوام على ذكرى ميلاد جميلة الجميلات ليلى فوزي

ليلى فوزي، قال عنها المخرج حسن الإمام: "يوجد ما يشبه الشموع المضيئة تحت بشرتها، وكتب عنها عبد السلام النابلسى: جمالها أمير يأمر، وملك يحكم وسلطان يأمر السلاطين وفتنتها مرهقة محرقة، فيرجينيا جميلة الجميلات، حصلت على لقب ملكة جمال مصر.. برعت في أداء أدوار الملكات والمرأة الأرستقراطية، رحلت عام 2005.



ولدت الفنانة ليلى فوزى فى مثل هذا اليوم 20 أكتوبر عام 1918، لأب سوري كان يعمل في تجارة الأقمشة وأم تركية، تمتعت بجمال جعل منها ملكة جمال مصر في استفتاء مجلة أمريكية، قدمت خلال مشوارها الذي امتد ستين عاما 85 فيلما، اكتشفها المخرج محمد كريم في دور صغير بفيلم "ممنوع الحب"، وكانت أول بطولة لها فى فيلم "غنى حرب" عام 1947.

بوابة محمد عبد الوهاب



عن بداياتها مع السينما قالت ليلى فوزي: دخلتُ السينما من بوابة محمد عبد الوهاب مطربى المفضل من خلال فيلم “ممنوع الحب” وأنا عن نفسي أشعر بالفخر أنني عشتُ زمن عبد الوهاب ويوسف وهبي وحسين رياض وغيرهم من نجوم ذلك العصر.

الأميرة الصليبية في الناصر صلاح الدين



ومن أشهر أدوار ليلى فوزي في السينما دورها في فيلم “الناصر صلاح الدين”، للمخرج يوسف شاهين عام 1963 الذي لعبت فيه دور الأميرة الصليبية فرجينيا التي تتآمر للإيقاع بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، وتسعى الى تحقيق طموحها بالتربع على عرش القدس، فكان بداية شهرتها، بالإضافة إلى أدوارها في أفلام: بورسعيد إخراج عز الدين ذو الفقار عام 1956، من أجل امرأة إخراج كمال الشيخ، الدخيل إخراج نور الدمرداش، طريق الدموع، جمال ودلال، الجبل، دلال المصرية، اسكندرية ليه، محطة الأنس، فارس بنى حمدان، ليلى بنت الشاطئ، سفير جهنم، وكان آخر أفلامها "ضربة شمس" مع محمد خان.

جميلة الجميلات ليلى فوزى

قدمت ليلى فوزي أربعة أفلام ضمن قائمة أفضل مائة فيلم في السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهي: رصاصة في القلب 1944، الناصر صلاح الدين 1963، الجبل 1965، إسكندرية ليه.



ليلى فوزى فى هوانم جاردن سيتى



عرفت ليلى فوزي بتنوع أدوارها وتطويع أدائها مع أغلب مخرجى السينما من جيلها، فاستمرت ممثلة بالرغم من تقدم عمرها، حتى أنها وهي في السبعينات اتجهت إلى التليفزيون فقدمت 40 مسلسلا في التلفزيون أشهرها: الحرملك، النساء يعترفن سرا، فريسكا، بوابة الحلوانى، هوانم جاردن سيتى آخر مسلسلاتها وقد علقت على تمثيلها للدراما فقالت: عشقى الأول للسينما وأنا أولا ممثلة سينما عشت معها عمرى كله وعندما أصبح هناك أعمال ضعيفة تكتب للسينما قررت الاتجاه إلى الدراما حيث وجدت فيها أدوارا جيدة حققت نجاحا وجماهيرية أسعدتنى.

مشاهد بعد الرحيل



رحلت ليلى فوزى بعد إصابتها بأمراض الشيخوخة عام 2005، ورغم ذلك ظهرت فى فيلم "زي عود الكبريت" مع الفنان حسين الإمام بعد وفاتها عام 2014، حيث استعان إمام بعدد من الفنانين الراحلين من خلال مشاهد أرشيفية، ومن بينهم الفنانة الراحلة ليلى فوزي.

ليلى فوزى تتوسط أزواجها عزيز عثمان وانور وجدى

حصلت ليلى فوزي على جائزة من جمعية كتاب ونقاد السينما تكريما لها عن دورها في آخر مسيرتها السينمائية فيلم “ضربة شمس”، وفي عام 2003 م تم تكريمها من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ19، وفي عام 2004 حصلت على جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ28.



