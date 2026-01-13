الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% عند مستوى 43989 نقاط،  وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 53059 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.37% عند مستوى 20009 نقاط، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62% عند مستوى 4801 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 12801 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 17168 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23%  عند مستوى 4691 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الإثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.042 تريليون جنيه لتربح نحو 4 مليارات جنيه.   

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 43404 نقاط،  وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% عند مستوى 52660 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 19657 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% عند مستوى 4689 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 13045 نقطة، وهبك مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 17454 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23%  عند مستوى 4691 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات   الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه وفي الأسبوع الثاني بالعام 2026، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام التعاملات، تراجعات كبيرة للذهب والفضة، وانخفاض في أسعار الدواجن، بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب بالصاغة.. أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية.. وحزمة تسهيلات جديدة للمهنيين العاملين عبر الإنترنت

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار.. البورصة تربح 13 مليار جنيه.. 10 ملايين جنيه حصيلة مزاد السيارات والبضائع بجمارك الإسكندرية وسفاجا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام التعاملات.. الذهب يواصل الارتفاع بالصاغة.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية.. وهدوء حذر فى سوق الذهب بالصاغة
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

5232 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية