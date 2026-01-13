تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

18 حجم الخط

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% عند مستوى 43989 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 53059 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.37% عند مستوى 20009 نقاط، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62% عند مستوى 4801 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 12801 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 17168 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 4691 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.042 تريليون جنيه لتربح نحو 4 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 43404 نقاط، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% عند مستوى 52660 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 19657 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% عند مستوى 4689 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 13045 نقطة، وهبك مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 17454 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 4691 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه وفي الأسبوع الثاني بالعام 2026، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

