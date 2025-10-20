الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

ترصد فيتو أهم المحطات، في رحلة المطرب الشعبي سعد الصغير ، خلف القضبان بتهمة حيازة المخدرات منذ لحظة تفتيش حقائبه بمطار القاهرة، والصادر ضده فيها حكم بحبسه 6 أشهر.

 ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، الأحد القادم الموافق يوم 26 أكتوبر الجاري، الطعن المقدم من دفاع المطرب سعد الصغير على حكم حبسه في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، في السطور التالية.

  • يوم ٢٤ سبتمبر ألقي القبض على سعد الصغير لعام ٢٠٢٤م

  • يوم 25 نوفمبر 2024، صدر حكما بالسجن 3 سنوات ضد المتهم.
  • يوم 13 فبراير 2025، جنايات مستأنف تخفف الحكم للحبس 6 أشهر.
  • 11 مارس 2025، خروج سعد الصغير من محبسه بعد انقضاء فترة العقوبة، بمدة الحبس الاحتياطي.


  26 أكتوبر الجاري النقض قد تقبل طعن المتهم وتخفف الحكم أو تلغيه وتقضي بالبراءة

وأمرت النيابة العامة، بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 

القبض على عامل نظافة بكافيه في الجيزة لتعديه على طفلة داخل دورة المياه

ضبط سائق بشركة توصيل طلاب شهيرة في بدر لاتهامه بالتعدي على أطفال

القبض على كروان مشاكل ومنعه من السفر إلى قطر بسبب أحكام قضائية

القبض على التيك توكر كروان مشاكل بتهم نشر أخبار كاذبة وأفعال خادشة

سوزي الأردنية تكشف عن مصدر دخلها من "الهدايا الافتراضية" على تيك توك

الأمن يفحص فيديو تشبث شخص بكبوت سيارة ملاكي بشوارع الإسكندرية (صور)

فريق بحث لكشف حقيقة فيديو مشاجرة أمام عيادة طبيب شهير بالتل الكبير

قرار من النيابة في واقعة سرقة خادمتين مشغولات ذهبية من فيلا رجل أعمال بأكتوبر

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو المطرب الشعبي سعد الصغير محكمة النقض

الأكثر قراءة

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

المنتخب المغربي يحرز الهدف الأول في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال الشباب (صور)

زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على مشاجرة عمر عصر ونجله

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بهدفي زابيري، المغرب تتفوق على الأرجنتين في الشوط الأول بنهائي مونديال الشباب (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية