قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان

ترصد فيتو أهم المحطات، في رحلة المطرب الشعبي سعد الصغير ، خلف القضبان بتهمة حيازة المخدرات منذ لحظة تفتيش حقائبه بمطار القاهرة، والصادر ضده فيها حكم بحبسه 6 أشهر.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، الأحد القادم الموافق يوم 26 أكتوبر الجاري، الطعن المقدم من دفاع المطرب سعد الصغير على حكم حبسه في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، في السطور التالية.

يوم ٢٤ سبتمبر ألقي القبض على سعد الصغير لعام ٢٠٢٤م

يوم 25 نوفمبر 2024، صدر حكما بالسجن 3 سنوات ضد المتهم.

يوم 13 فبراير 2025، جنايات مستأنف تخفف الحكم للحبس 6 أشهر.

11 مارس 2025، خروج سعد الصغير من محبسه بعد انقضاء فترة العقوبة، بمدة الحبس الاحتياطي.



26 أكتوبر الجاري النقض قد تقبل طعن المتهم وتخفف الحكم أو تلغيه وتقضي بالبراءة

وأمرت النيابة العامة، بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



