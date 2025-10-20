محمد عبد الجليل: بيراميدز لن يتوج بأي بطولة في وجود الأهلي

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عاد لمستواه وسينافس بقوة على جميع البطولات التي سيشارك فيها.

بيراميدز سيواجه الأهلي بدون خوف

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: " بيراميدز أصبح فريق بطولات، ولكن الاستمرارية هي الأهم، وفي الفترة القادمة عند مواجهة الأهلي سيخوض اللاعبون اللقاء بدون خوف".

بيراميدز بطل السوبر الإفريقي، فيتو

بيراميدز منح الأهلي بطولة الدوري

وتابع: "بيراميدز، هو من منح الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، بعد خسارة 6 نقاط في نهاية البطولة، واللاعبون لا يعترفون بالخسارة".

وردًا على تصريحات وليد الكرتي رد عبد الجليل قائلًا: "السوبر المصري قادم، وسنرى من سيتوج باللقب، والأهلي لن يخسر أي بطولة يشارك فيها".

وشدد:" بيراميدز سينافس الأهلي في الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولكنه لن يتوج بأي بطولة منهم، والأهلي عاد لمستواه، وقد يتوج بيراميدز بكأس مصر فقط".

نهضة بركان كان الأخطر أمام بيراميدز

وأكمل:" نهضة بركان كان الأخطر في مباراة بيراميدز وأهدر أكثر من فرصة في الشوط الأول".

وأضاف:" الأهلي يستطيع التعاقد مع فيستون ماييلي من بيراميدز، في حالة رغبته في ذلك، ولكن سيكون هناك سقف للراتب وهو أفضل من وسام أبوعلي".

