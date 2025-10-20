الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب: 78% من الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أنه لم يناقش مع فلاديمير زيلينسكي التنازل عن إقليم دونباس لروسيا، مكررا رغبته في أن يتوقف الجانبان عند خطوط التماس الحالية.

وقال ترامب: "لم أناقش مع زيلينسكي قضية دونباس، وأرغب في أن يتوقف الجانبان عند خطوط القتال الحالية"، مشيرا إلى أن "78% من الأراضي تحت سيطرة روسيا بالفعل، يمكنهم (أوكرانيا) التفاوض على شيء ما لاحقا".

وبعد الاجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب زيلينسكي على قناته في تلجرام: "أوكرانيا تتمسك بكل أراضيها، ولن تتنازل عن أي شيء منها" لروسيا ولن "تهبها شيئا منها".

وأكد أيضا أن "القوة" ضرورية في الحوار مع موسكو لحل الصراع الأوكراني، مضيفا "يرى العالم أن روسيا تفهم فقط لغة القوة وتبدي رد الفعل عليها، وبالتالي فإن السلام من خلال التلويح بالقوة يمكن أن ينجح".

وأشارت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف طالب، خلال محادثات ترامب مع زيلينسكي في البيت الأبيض، أوكرانيا بإخلاء أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي ما زالت تقع تحت سيطرة قوات كييف.

ومن جانبه، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتمالية خسارة أوكرانيا لأراضيها نتيجة النزاع، قائلا إن روسيا "ستأخذ شيئا ما".

ويوم الأحد، أعرب زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للتفاوض بشأن الأراضي الواقعة على طول خطوط المواجهة الحالية، مؤكدا موافقته على المفاوضات بأي صيغة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي إقليم دونباس لروسيا روسيا أوكرانيا

