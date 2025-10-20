الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالب إعدادي ينهي حياة زميله بمفك في الدقهلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية مصرع  طالب إعدادي على يد زميله على إثر مشادة تحولت إلى مشاجرة أنهى خلالها أحدهما حياة الآخر بآلة حادة “مفك” لخلاف بينهما.

 

مصرع طالب على يد زميله بمفك بالدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول الطالب زياد السعيد علي الشافعي، 14 عامًا، مصرعه متأثرًا بإصابته، عقب تعرضه لاعتداء من آخرين باستخدام أداة حادة «مفك» وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وتوفي إثر إصابته.

 

وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الواقعة، وجارٍ استكمال الفحص وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المتورطين.

 

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحقيق في الواقعة اقوال الشهود الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حافظة الدقهلية سماع اقوال الشهود محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مركز شرطة شربين مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

قائد في الحرس الثوري يكشف سر رفض حزب الله بدائل "البيجر" الإيرانية

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

بدء تدريب الدفعة الـ 5 من المعلمين الجدد على المناهج المطورة بالقاهرة

معهد التغذية: الكربوهيدرات شريك أساسي لطاقة الجسم وصحة الدماغ

الأكثر قراءة

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

طالب إعدادي ينهي حياة زميله بمفك في الدقهلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 وآخر موعد للتنازل عن خوض الانتخابات

خدمات

المزيد

ارتفاع طن السلفات 4450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية