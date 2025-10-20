طالب إعدادي ينهي حياة زميله بمفك في الدقهلية

شهدت قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية مصرع طالب إعدادي على يد زميله على إثر مشادة تحولت إلى مشاجرة أنهى خلالها أحدهما حياة الآخر بآلة حادة “مفك” لخلاف بينهما.

مصرع طالب على يد زميله بمفك بالدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول الطالب زياد السعيد علي الشافعي، 14 عامًا، مصرعه متأثرًا بإصابته، عقب تعرضه لاعتداء من آخرين باستخدام أداة حادة «مفك» وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وتوفي إثر إصابته.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الواقعة، وجارٍ استكمال الفحص وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المتورطين.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

