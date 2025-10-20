مراقب برج بالسكك الحديدية ينقذ سيدة من الموت تحت عجلات القطار بالمنيا

في مشهد بطولي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر مراقب برج في مزلقان مغاغة شمال محافظة المنيا وهو ينقذ سيدة من الموت بعدما حاولت عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار بسرعة كبيرة.

مراقب برج في مزلقان مغاغة شمال محافظة المنيا

وأوضحت اللقطات أن السيدة حاولت عبور المزلقان في توقيت خاطئ بالتزامن مع اقتراب القطار إلا أن الشاب فارس منصور ابن مركز ببا بمحافظة بني سويف تدخل بسرعة.

وتمكن من سحبها بعيدا عن القضبان قبل لحظات من وصول القطار لينقذ حياتها من موت محقق.

مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بشجاعة المراقب وتفانيه في أداء عمله واعتبروا ما فعله نموذجا للبطولة والإخلاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.