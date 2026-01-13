18 حجم الخط

كأس كاراباو، يحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

وقبل مباراة الليلة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يميل التاريخ إلى مان سيتي في تاريخ المواجهات في جميع المسابقات.

والتقى مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في عدد 188 مباراة حقق مانشستر سيتي الفوز في 77 مباراة وخسر عدد 69 مباراة وحسم التعادل 42 مباراة وأحرز مانشستر سيتي عدد 289 هدفا فيما أحرز نيوكاسل يونايتد 251 هدفا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

وتقام مباراة الإياب بين نادي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "الاتحاد" يوم 4 فبراير المقبل، مع العلم أن المتأهل سيواجه الفائز من النصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

نهائي كأس كاراباو

ويلتقي الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي مع الفائز من مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس كاراباو موسم 2025-2026.

