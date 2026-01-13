الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

مانشستر سيتي ونيوكاسل
مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد
18 حجم الخط

كأس كاراباو، يحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات 

وقبل مباراة الليلة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد يميل التاريخ إلى مان سيتي في تاريخ المواجهات في جميع المسابقات.

والتقى مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في عدد 188 مباراة حقق مانشستر سيتي الفوز في 77 مباراة وخسر عدد  69 مباراة وحسم التعادل 42 مباراة وأحرز مانشستر سيتي عدد  289 هدفا فيما أحرز نيوكاسل يونايتد 251 هدفا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

وتقام مباراة الإياب بين نادي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "الاتحاد" يوم 4 فبراير المقبل، مع العلم أن المتأهل سيواجه الفائز من النصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

نهائي كأس كاراباو 

ويلتقي الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي مع الفائز من مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس كاراباو موسم 2025-2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد كأس كاراباو مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد نصف نهائي كأس كاراباو

مواد متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس كاراباو والقناة الناقلة

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

وزيرة التضامن تتابع اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13-1-2026

مواعيد عرض مسلسل بيت بابا على منصة شاهد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية