خارج الحدود

الإعلام الحكومي بغزة: 80 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار ومقتل 97 شخصا

غزة، فيتو
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة.


ونقلت وكالة "قدس برس"، مساء أمس الأحد، عن المكتب رصده منذ الإعلان عن وقف العدوان 80 خرقا موثقا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط.

وذكرت أن بيان المكتب يوضح أن "هذه الخروقات شملت إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصفا مدفعيا وغارات جوية متعمدة استهدفت الأحياء السكنية، إلى جانب اعتقال مدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".


وأضاف أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم في اعتداءاته الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، والرافعات الإلكترونية المزودة بأنظمة استشعار واستهداف عن بُعد، فضلا عن الطائرات الحربية والمسيرة التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفيذ عمليات إطلاق نار يومية".

ولفت البيان إلى أن "الخروقات توزعت على جميع محافظات قطاع غزة، ما يعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني وتعطشه الدائم للدماء والقتل".


وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، التي تتم وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، بضمانات مصرية أمريكية قطرية تركية.

