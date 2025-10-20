أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

كشفت وسائل إعلام أمريكية حقيقة ما حدث في رفح الفلسطينية من انفجارات زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها جراء هجوم من حركة حماس على جنود وآليات تابعة لها.

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو

وبحسب الصحفي الأمريكي ريان جريم، فإنه عقب الانفجار الذي وقع في رفح بفترة وجيزة، قال مصدر مطّلع إن البيت الأبيض والبنتاجون علما بأن الحادث نجم عن جرافة تابعة لمستوطن إسرائيلي دهست ذخيرة غير منفجرة، في تناقض مع رواية نتنياهو التي قال فيها إن عناصر من حماس خرجوا من الأنفاق.

وتابع المصدر ذاته: بعد أن أعلن نتنياهو أنه سيمنع دخول جميع المساعدات إلى غزة ردًا على الحادث، وبدأ حملة قصف، نقلت الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل أنها تعرف ما حدث بالفعل. وبعد ذلك بساعات، أعلن نتنياهو أنه سيُعيد فتح المعابر خلال ساعات قليلة، مضيفا أن البنتاجون توصّل سريعًا إلى الاستنتاج نفسه.



الاحتلال يعلن مجددا وقف إطلاق النار



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس أنه، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بدأ إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد أن تم خرق الاتفاق مؤخرًا من قبل حركة حماس – بحسب البيان.



وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن إسرائيل تستأنف الالتزام ببنود اتفاق غزة الأخير "ما دامت الأطراف الأخرى تلتزم بها"، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب لمواجهة أي خروقات محتملة خلال الساعات المقبلة.

