الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (24000) طن بضائع و(1025) شاحنة و(550) سيارة، 

وصول 474 سيارة لميناء السويس

حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(434) شاحنة و(529) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (17000) طن بضائع و(591) شاحنة و(21) سيارة.

يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي Alcudia Express، Pan LiLi والحرية بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express  ، Poseidon Express  فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى THOR ACHIEVER، PELAGOS Express والحرية وغادرت أربع سفن وهى Alcudia Express، BRIDGE  ، Pan LiLi والحرية. 

شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(141) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا. يستقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE وعلى متنها 474 سيارة قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا بموانيها. 

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج، الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

وأعلنت الأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد غدا تتمثل فى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط للرياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الخطوط الملاحية التقلبات الجوية المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر

مواد متعلقة

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأمن المائي المصري في مرمى الخطر.. السفير أحمد حجاج: إثيوبيا تمارس سياسة فرض الأمر الواقع وتضر بالاستقرار الإقليمي.. منى عمر: فتح توربينات سد النهضة دون تنسيق فضح غياب الإدارة الرشيدة لدى أديس أبابا

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

وزيرة التضامن تتابع اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية