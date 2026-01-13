تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (24000) طن بضائع و(1025) شاحنة و(550) سيارة،

وصول 474 سيارة لميناء السويس

حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(434) شاحنة و(529) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (17000) طن بضائع و(591) شاحنة و(21) سيارة.

يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي Alcudia Express، Pan LiLi والحرية بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express ، Poseidon Express فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى THOR ACHIEVER، PELAGOS Express والحرية وغادرت أربع سفن وهى Alcudia Express، BRIDGE ، Pan LiLi والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(141) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا. يستقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE وعلى متنها 474 سيارة قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا بموانيها.

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج، الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

وأعلنت الأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد غدا تتمثل فى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط للرياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

