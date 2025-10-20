مصرع وإصابة 36 شخصا في حادث سير بالهند

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 28 آخرون، 15 منهم في حالة خطيرة، في حادث سير بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع عندما انزلقت سيارة خدمات عامة تقل عدة ركاب، وسقطت في وادٍ بعمق نحو 60 مترًا.

وأضاف المصدر ذاته نقلًا عن مسئول أن السائق فقد السيطرة على السيارة أثناء انعطاف حاد، وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا لتحديد سبب الحادث.

ولا تزال حوادث السير تثير انشغال الحكومة الهندية، وحسب آخر الإحصاءات الرسمية، تم تسجيل أكثر من 480 ألف حادث سير في الهند سنة 2023، ما أسفر عن وفاة أكثر من 172 ألف شخص، ومقارنة بسنة 2022، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 4.2% في عدد الحوادث، وزيادة بنسبة 2.6% في عدد الوفيات.

